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13:10 (мск), источник: Publika.md

В молдавском селе сохранили традицию проводить в засуху калоян

Калоян, обряд вызывания дождя, сохранили в селе София Дрокиевского района.

Источник: Publika.md

Там в засуху делают из глины куклу, украшают цветами и хоронят по традиционному погребальному обычаю. Местные жители утверждают, что после совершения калояна всегда идет дождь.

Куклу Калояна кладут в гроб и направляются погребальной процессией к полям. Там глиняного идола хоронят.

«Сделали куклу, как в молодости. Подготовили поминальные дары, иконы — все, как нужно для похорон. Ребята будут нести гроб, девочки будут петь. Будем молиться, плакать. Ведь когда нет дождя, все плачут».

Люди заверяют, что дождь всегда начинается сразу после совершения обряда.

«Наши родители со священником несли иконы, а дети делали куклу и закапывали её на границе между сёл. Иногда не успевали вернуться домой, как начинался дождь».

«Бывало, даже до села не успевали дойти, а уже начинался дождь. Сейчас дождя нет, может, Господь нам поможет и пошлет чистый дождь».

После совершения обряда селяне собираются за накрытым столом.

«Это поминальное угощение для Калояна. Мы приготовили плацинды, болгарский перец, традиционные молдавские блюда».

«В последнее время этот обряд почти никто не совершает, но когда-то люди совершали калоян в жару и засуху. В обряде участвовали и взрослые, и дети, чтобы традиция сохранилась», — сказал мэр села София Вячеслав Магаляс.

Калоян остаётся в земле два-три дня, потом куклу откапывают и несут к реке или колодцу — Калояна обязательно нужно отпустить.

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