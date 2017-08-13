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15:48 (мск), источник: Nur.kz

Мурат Абенов рассказал, чем занимается Илья Ильин

Бывший мажилисмен Мурат Абенов на своей странице в Facebook сообщил о встрече с Ильей Ильиным в Астане и рассказал, чем сейчас занимается спортсмен, уличенный в применении допинга.

Источник: Nur.kz

«Ночью встретили нашего батыра Илью Ильина! Давно не виделись. Он сейчас учится в США, подтягивает язык, изучает спортивный менеджмент, в свободное время от учебы ездит по разным штатам, проводит мастер классы для любителей тяжелой атлетики. Смотрю на него и заряжаюсь энергией — как всегда жесткий график, успевает все и делает это от души. При этом всегда остается простым открытым парнем Илюхой каким мы знаем его с детства еще до того как он стал известным».

«Так совпало что ровно пять лет назад, в августе 2012 года мы его встречали из Лондона. Тогда был триумф. Потом неожиданно возникла вся эта сложная ситуация. Надеюсь совсем скоро все это разрешиться и он сможет вернуться на помост».

«Для меня он в любом случае наш герой, я знаю Илья может фантастическим образом сконцентрироваться и в самый нужный момент выложиться до конца, добиться желанной для всех победы. А когда все проблемы наваливаются стиснув зубы самому молча принимать удары судьбы и сам их разрешает. За последние 15 лет я помню как минимум 3 раза как он высоко поднимался и как жестко била его судьба, но он снова вставал. Как всеобщая похвала и слава, резко переходила в забвение и даже хулу. А через некоторое время он снова медленно, но верно возрождался став сильнее и мудрее».

«Не жалуется, не просит, не унывает. Наоборот сам всем дарит надежду и уверенность. За это его и любят. Вчера в аэропорту и на позднем ужине в ресторане и на ночных улицах Астаны везде он в центре внимания и уважения. А это дорогого стоит. Силы и мудрости тебе Илья!, — написал Абенов.

Напомним, в 2016 году казахстанец был лишен олимпийских наград из-за того, что перепроверка допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012 дала положительный результат.

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