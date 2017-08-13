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13:18 (мск), источник: Sputnik.md

Жилые дворы в Кишиневе вспыхивают от одной искры

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Утро воскресенья началось в Кишиневе с пожара. Инцидент произошел на улице Дечебал, 7.

Источник: Sputnik.md

«Звонок в 901 поступил в 10.32. На место происшествия для ликвидации огня прибыли два спецрасчета. Горели ветки, деревья и хворост, которые были складированы на одном из участков», — сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

По информации ведомства, пожар удалось потушить уже в 11.15. В общей сложности сгорело 40 квадратных метров сухого хвороста. Обстоятельства и причины произошедшего пока не установлены.

В результате инцидента никто не пострадал.

Власти Кишинева никак не могут решить проблему сухих веток, складируемых в различных секторах Кишинева уже почти четыре месяца, с момента апрельского снегопада, когда были повалены тысячи деревьев.

Острым вопрос стал после того, как свалки с ветками неоднократно загорались. Несколько раз это произошло на Буюканах, а позже случился сильный пожар на Республиканском стадионе, который тушил весь состав кишиневских пожарных.

Однако и сейчас нельзя говорить, когда проблему устранят полностью. Чиновники утверждают, что нужен еще, как минимум, месяц.

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