Жилые дворы в Кишиневе вспыхивают от одной искры

Источник: Sputnik.md

«Звонок в 901 поступил в 10.32. На место происшествия для ликвидации огня прибыли два спецрасчета. Горели ветки, деревья и хворост, которые были складированы на одном из участков», — сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

По информации ведомства, пожар удалось потушить уже в 11.15. В общей сложности сгорело 40 квадратных метров сухого хвороста. Обстоятельства и причины произошедшего пока не установлены.

В результате инцидента никто не пострадал.

Власти Кишинева никак не могут решить проблему сухих веток, складируемых в различных секторах Кишинева уже почти четыре месяца, с момента апрельского снегопада, когда были повалены тысячи деревьев.

Острым вопрос стал после того, как свалки с ветками неоднократно загорались. Несколько раз это произошло на Буюканах, а позже случился сильный пожар на Республиканском стадионе, который тушил весь состав кишиневских пожарных.