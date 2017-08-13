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17:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Новая неделя встретит южноуральцев прохладой и дождями

Cогласно прогнозам синоптиков, следующая неделя будет прохладной и дождливой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Столбики термометра не поднимутся выше 20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 14 августа, по области и в городе ожидается переменная облачность, местами дожди. Ночью будет около +6, +11 градусов, в дневные часы потеплеет до +14, +19 градусов.

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