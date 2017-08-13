Новая неделя встретит южноуральцев прохладой и дождями
Cогласно прогнозам синоптиков, следующая неделя будет прохладной и дождливой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Столбики термометра не поднимутся выше 20 градусов.
Cогласно прогнозам синоптиков, следующая неделя будет прохладной и дождливой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Столбики термометра не поднимутся выше 20 градусов.
В понедельник, 14 августа, по области и в городе ожидается переменная облачность, местами дожди. Ночью будет около +6, +11 градусов, в дневные часы потеплеет до +14, +19 градусов.