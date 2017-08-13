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14:21 (мск), источник: РИАЦ

В двух районах Волгограда МФЦ перешли на ежедневный режим работы

Жителям Красноармейского и Тракторозаводского районов госуслуги теперь доступны в любой день недели. Работу центров «Мои Документы» проинспектировал заместитель губернатора-председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков.

Зона обслуживания центра «Мои документы» Красноармейского района охватывает более 166 тысяч человек, для которых в центре организовано 27 окон приема и выдачи документов. С 1 июня текущего года услуги МФЦ стали доступны жителям района и в выходные дни: в субботу до 18.00 и в воскресенье до 14.30. Такое решение было принято по результатам встречи с предпринимателями заместителя губернатора Александра Сивакова, состоявшейся 25 мая в Красноармейском районе Волгограда.

— Предприниматели указали на неудобный режим работы районного Центра, пожаловались на длительное время ожидания, — отмечает Александр Сиваков. — Мы понимаем, что для людей, работающих в будние дни, решать вопросы с документами удобнее в субботу и воскресенье.

Ежедневно специалистами Центра Красноармейского района принимается более 300 пакетов документов и оказывается порядка 350 консультаций. Центр занимает 3 место среди городских МФЦ по количеству принятых заявителей. «Сейчас нам удалось сократить время ожидания в очереди в среднем на 10 минут при условии роста количества оказанных услуг на 20%», — поясняет директор филиала ГКУ ВО «МФЦ» Красноармейского района Николай Подопригора.

Жители Красноармейского района также отмечают, что получение услуг в МФЦ стало более удобным. «В прошлое воскресенье наша семья подала заявления на регистрацию по месту жительства, сегодня, тоже в воскресенье, мы уже получаем готовые документы, — рассказывает житель Красноармейского района Алексей Румлянский. — Очередей нет, все очень быстро».

Для решения аналогичных проблем был изменен режим работы центра «Мои Документы» в Тракторозаводском районе Волгограда. Здесь время ожидания удалось сократить на 12 минут. Открытие нового центра «Мои документы» на Спартановке, запланированное до конца текущего года, позволит создать еще более комфортные условия для жителей района, так как им не придется преодолевать большие расстояния и разгрузит существующий центр.

Доступность услуг и повышение уровня обслуживания заявителей — один из главных приоритетов деятельности ГКУ ВО «МФЦ». На сегодняшний день сеть МФЦ охватывает всю территорию Волгоградской области, включая и отдаленные муниципальные образования, и включает 48 МФЦ и 235 территориально обособленных структурных подразделений, обеспечивая для 98,2% жителей доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Обслуживание заявителей обеспечивают порядка тысячи универсальных специалистов МФЦ в 844 окнах приема и выдачи документов. Одним из показателей качества работы МФЦ является рост обращений граждан за комплексом государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Их количество по итогам первого полугодия 2017 года увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за шесть месяцев 2016 было оказано 582,5 тысячи услуг, в этом году — 824,5 тысячи.

Кроме того, в регионе увеличивается число специализированных «окон для бизнеса». Так в первом полугодии текущего года в регионе открылось еще шесть бизнес-окон. Теперь в Волгоградской области действует 14 бизнес-окон, в которых предпринимателям доступны более 180 услуг.

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