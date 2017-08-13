В Воронеже на ближайшей рабочей неделе будет не жарче 30 градусов
Публикуем прогноз на пять дней.
Публикуем прогноз на пять дней.
В Воронеже установилась
В середине последнего месяца лета в нашем городе сохраняется жаркая погода. И радует, что по крайней мере в ближайшую неделю аномальной жары синоптики не прогнозируют.
В понедельник, 14 августа, и во вторник, 15 августа, в нашем городе ночью будет около 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 29−30 градусов. По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями.
В среду, 16 августа 2017 года, в Воронеже ночью будет около 19 градусов. Днем столбики термометров покажут 26 градусов. Днем в нашем городе ожидаются небольшие дожди.
В четверг, 17 августа, и пятницу, 18 августа, в Воронеже в ночное время воздух прогреется до 22 градусов. А днем будет 28−29 градусов тепла. На небе ни облачно — прогнозируется ясная погода.