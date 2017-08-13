В Воронеже на ближайшей рабочей неделе будет не жарче 30 градусов

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже установилась по-летнему жаркая погода. За последние несколько недель природа несколько раз испытывала воронежцев на прочность, поднимая температуру до трудно переносимых 35−37 градусов. На солнце жара достигала всех 50-ти.

В середине последнего месяца лета в нашем городе сохраняется жаркая погода. И радует, что по крайней мере в ближайшую неделю аномальной жары синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 14 августа, и во вторник, 15 августа, в нашем городе ночью будет около 20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 29−30 градусов. По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями.

В среду, 16 августа 2017 года, в Воронеже ночью будет около 19 градусов. Днем столбики термометров покажут 26 градусов. Днем в нашем городе ожидаются небольшие дожди.