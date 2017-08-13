У китайца выросла грудь из-за фастфуда

Источник: Publika.md

Как сообщает издание Metro, это произошло из-за чрезмерного пристрастия молодого человека к фастфуду.

Юноша заметил необычные изменения своего тела, когда ему ещё было 13 лет, но не придал особого значения этому в надежде, что всё будет в порядке. Однако сейчас стало известно, что ему всё же потребовалась помощь хирургов.

Несмотря на то что врачи не обнаружили у пациента признаков отёков или других аномалий, они пришли к выводу, что увеличению груди поспособствовало то, что молодой человек слишком часто ел в заведениях быстрого питания, пишет Лайф.ру.