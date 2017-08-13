У китайца выросла грудь из-за фастфуда
У 19-летнего китайца из провинции Чжэцзян выросла одна грудь до первого размера.
У 19-летнего китайца из провинции Чжэцзян выросла одна грудь до первого размера.
Как сообщает издание Metro, это произошло
Юноша заметил необычные изменения своего тела, когда ему ещё было 13 лет, но не придал особого значения этому в надежде, что всё будет в порядке. Однако сейчас стало известно, что ему всё же потребовалась помощь хирургов.
Несмотря на то что врачи не обнаружили у пациента признаков отёков или других аномалий, они пришли к выводу, что увеличению груди поспособствовало то, что молодой человек слишком часто ел в заведениях быстрого питания, пишет Лайф.ру.
Медики удалили часть молочной железы, а спустя несколько дней выписали юношу из больницы, посоветовав отказаться от жареной курицы и соевого молока.