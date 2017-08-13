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15:23 (мск), источник: Publika.md

У китайца выросла грудь из-за фастфуда

У 19-летнего китайца из провинции Чжэцзян выросла одна грудь до первого размера.

Источник: Publika.md

Как сообщает издание Metro, это произошло из-за чрезмерного пристрастия молодого человека к фастфуду.

Юноша заметил необычные изменения своего тела, когда ему ещё было 13 лет, но не придал особого значения этому в надежде, что всё будет в порядке. Однако сейчас стало известно, что ему всё же потребовалась помощь хирургов.

Несмотря на то что врачи не обнаружили у пациента признаков отёков или других аномалий, они пришли к выводу, что увеличению груди поспособствовало то, что молодой человек слишком часто ел в заведениях быстрого питания, пишет Лайф.ру.

Медики удалили часть молочной железы, а спустя несколько дней выписали юношу из больницы, посоветовав отказаться от жареной курицы и соевого молока.

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