Массовый забег на небоскреб впервые прошел в Астане

Источник: Kazinform

Вертикальную дистанцию в 34 этажа — это около 700 ступеней — необходимо было пройти участникам забега.

На участие в марафоне было подано 300 заявок из разных городов Казахстана: Астаны, Алматы, Петропавловска, Актобе и других. К забегу допускались мужчины и женщины от 18 до 50 лет, прошедшие медицинский осмотр. Всего на старт вышло 208 марфонцев, среди которых 164 мужчины и 44 женщины, которые соревновались в шести категориях: 18−30 лет, 31−40 лет, 41−50 лет.

Для точного учета времени участникам вертикального забега предоставлялись чипы, которые фиксировали время старта и финиша. Каждые 5 этажей дежурили работники медицинской службы. Также на лестничных пролетах была доступна питьевая вода.

Перед каждым забегом опытный инструктор проводил обязательную разминку, а вдохновляли на победу своими громкими речевками и зажигательным выступлением девушки-чирлидерши. Победители забега получили денежные призы и сертификаты в спортивные клубы Астаны.

История «вертикальных» забегов берет свое начало с 1977 года, когда был организован первый высотный бег на знаменитый Empire State Building в Нью-Йорке. С тех пор это движение обрело всемирную популярность и превратилось в вид спорта.