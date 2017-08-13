Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
Adidas закрывает розничные магазины в России
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Разработчики сказали о чудовищных возможностях нового огнемета РФ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8«Скирда Патрика»
15:42 (мск), источник: Kazinform

Массовый забег на небоскреб впервые прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане впервые прошел массовый вертикальный забег на небоскреб среди всех желающих, сообщают организаторы.

Источник: Kazinform

Вертикальную дистанцию в 34 этажа — это около 700 ступеней — необходимо было пройти участникам забега.

На участие в марафоне было подано 300 заявок из разных городов Казахстана: Астаны, Алматы, Петропавловска, Актобе и других. К забегу допускались мужчины и женщины от 18 до 50 лет, прошедшие медицинский осмотр. Всего на старт вышло 208 марфонцев, среди которых 164 мужчины и 44 женщины, которые соревновались в шести категориях: 18−30 лет, 31−40 лет, 41−50 лет.

Для точного учета времени участникам вертикального забега предоставлялись чипы, которые фиксировали время старта и финиша. Каждые 5 этажей дежурили работники медицинской службы. Также на лестничных пролетах была доступна питьевая вода.

Перед каждым забегом опытный инструктор проводил обязательную разминку, а вдохновляли на победу своими громкими речевками и зажигательным выступлением девушки-чирлидерши. Победители забега получили денежные призы и сертификаты в спортивные клубы Астаны.

История «вертикальных» забегов берет свое начало с 1977 года, когда был организован первый высотный бег на знаменитый Empire State Building в Нью-Йорке. С тех пор это движение обрело всемирную популярность и превратилось в вид спорта.

Сегодня высотные марафоны проводятся каждые выходные по всему миру. Мировой рекорд по прохождению трассы в 1576 ступеней поставил в 2003 году Пол Крейк добежав до 83 этажа за 9 минут и 33 секунды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в РФ
Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома
Лукашенко обеспокоен восстановлением погранзон на границе с РФ
Шойгу: Подконтрольная Дамаску территория увеличилась в 2,5 раза
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
В турецкой Аланье российская туристка впала в кому
Спорт
Переворот Головина. О дерби ЦСКА — «Спартак» Разбираем дерби и ищем ответ на вопрос - что происходит с командой Массимо Карреры
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь