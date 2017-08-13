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16:19 (мск), источник: Publika.md

Стали известны подробности пожара на Ботанике

В столице снова загорелась свалка веток. На этот раз на территории Мемориала румынских солдат. Огонь уничтожил несколько куч ветвей.

Источник: Publika.md

На место оперативно прибыли пожарные и не дали пламени распространиться.

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Возгорание произошло примерно в 10.30 утра. Огонь заметила прохожая, которая и позвонила 902. Пожарные прибыли оперативно, огонь потушили за 40 минут.

«Полыхало не по краям, как это могло быть в случае поджога, а посередине».

«Некоторые устраивают там пикники, жарят шашлыки. Учитывая, что туда свезли так много веток, опасность была неминуемой».

Огонь распространился на площадь в 40 квадратных метров.

«Высота пламени достигала пяти-шести метров. Была велика угроза распространения, так как вокруг очага возгорания повсюду ветки», — сказал пожарный Штефан Гузун.

Это четвёртый за последние два месяца пожар на свалках веток, собранных после апрельских снегопадов. Первый произошел в начале июля на Буюканах, затем возле кладбища Святого Лазаря, а также на Республиканском стадионе.

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