Стали известны подробности пожара на Ботанике
В столице снова загорелась свалка веток. На этот раз на территории Мемориала румынских солдат. Огонь уничтожил несколько куч ветвей.
В столице снова загорелась свалка веток. На этот раз на территории Мемориала румынских солдат. Огонь уничтожил несколько куч ветвей.
На место оперативно прибыли пожарные и не дали пламени распространиться.
Возгорание произошло примерно в 10.30 утра. Огонь заметила прохожая, которая и позвонила 902. Пожарные прибыли оперативно, огонь потушили за 40 минут.
«Полыхало не по краям, как это могло быть в случае поджога, а посередине».
«Некоторые устраивают там пикники, жарят шашлыки. Учитывая, что туда свезли так много веток, опасность была неминуемой».
Огонь распространился на площадь в 40 квадратных метров.
«Высота пламени достигала
Это четвёртый за последние два месяца пожар на свалках веток, собранных после апрельских снегопадов. Первый произошел в начале июля на Буюканах, затем возле кладбища Святого Лазаря, а также на Республиканском стадионе.