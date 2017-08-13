На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам начали бесплатно раздавать бутылки с водой, сообщает
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам начали бесплатно раздавать бутылки с водой, сообщает
«На станциях МЦК Андроновка, Дубровка, Лихоборы, Зорге и Окружная начата раздача питьевой воды», — говорится в Twitter московского метро.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье в Москве осадков не ожидается, ветер южный 3−8 м/с, температура воздуха днем — до +29 градусов.