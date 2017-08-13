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14:51 (мск), источник: РИА Новости

На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам начали бесплатно раздавать бутылки с водой, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

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Источник: РИА Новости

«На станциях МЦК Андроновка, Дубровка, Лихоборы, Зорге и Окружная начата раздача питьевой воды», — говорится в Twitter московского метро.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье в Москве осадков не ожидается, ветер южный 3−8 м/с, температура воздуха днем — до +29 градусов.

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13:12 (мск)© Ньюстюб
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