В Самаре сотрудники ГАИ изъяли у автолюбителя фальшивый документ
Во время несения службы на ул.
Во время несения службы на ул.
Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.
В дальнейшем исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 28-летний мужчина является гражданином одной из соседних республик, проживает в Самаре, официально не трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста.