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20:29 (мск), источник: Volga News

В Самаре сотрудники ГАИ изъяли у автолюбителя фальшивый документ

Во время несения службы на ул. Ново-Садовой в Промышленном районе города Самары инспекторы ДПС остановили автомашину, водитель которой нарушил ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

В дальнейшем исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 28-летний мужчина является гражданином одной из соседних республик, проживает в Самаре, официально не трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста.

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