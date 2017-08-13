В Самаре сотрудники ГАИ изъяли у автолюбителя фальшивый документ

Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

В дальнейшем исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 28-летний мужчина является гражданином одной из соседних республик, проживает в Самаре, официально не трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности.