Ученые: Жизненный успех зависит от генов

Как показало исследование, проведенное командой профессора Дэниела Бельски среди 918 жителей новозеландского города Данидина, жизненный успех зависит от генов.
ДНК — это не судьба, но кое-что о нашем характере и достижениях она все-таки говорит.
Носители определенных вариантов генов, или аллелей, в детстве развивались быстрее сверстников, а в подростковом возрасте ставили себе более высокие цели. Позже, повзрослев, они получали более качественное образование, более престижную работу, больше зарабатывали, завязывали контакты с более успешными партнерами, были легче на подъем, лучше адаптировались в обществе, грамотнее распоряжались деньгами и накапливали больше активов.
«Все это наводит на мысль, что наше будущее предопределено генами. Но мы знаем также, что развитие человека зависит от сложного взаимодействия генов и окружающей среды. Нас формируют природа и воспитание. Мы только начинаем понимать, как играет этот дуэт», — говорит Бельски.
По его мнению, пока что наука не может оценивать потенциал людей по генетическим тестам, и даже если бы такой анализ был возможным, проводить его не следовало бы. В ходе работы не всегда тесты на выявление аллелей, кореллирующих с успехами в образовании, указывало на состоявшегося в жизни человека, передает Harvard Business Review.
«Кто-то с низким баллом добился успеха в жизни,
Задача ученых — понять, как генетика направляет течение жизни и почему одни люди преуспевают, а другие терпят поражение. ДНК дается нам от рождения и остается неизменной до самой смерти, поэтому за нее можно зацепиться и строить на этом теорию.