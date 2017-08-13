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15:27 (мск), источник: Моя Планета

Ученые: Жизненный успех зависит от генов

Социальное-экономическое благополучие, согласно исследованию специалистов из Медицинской школы Университета Дьюка, частично зависит от наличия у человека определенных генов.

Источник: Reuters

Как показало исследование, проведенное командой профессора Дэниела Бельски среди 918 жителей новозеландского города Данидина, жизненный успех зависит от генов.

ДНК — это не судьба, но кое-что о нашем характере и достижениях она все-таки говорит.
Дэниел Бельски
Профессор

Носители определенных вариантов генов, или аллелей, в детстве развивались быстрее сверстников, а в подростковом возрасте ставили себе более высокие цели. Позже, повзрослев, они получали более качественное образование, более престижную работу, больше зарабатывали, завязывали контакты с более успешными партнерами, были легче на подъем, лучше адаптировались в обществе, грамотнее распоряжались деньгами и накапливали больше активов.

«Все это наводит на мысль, что наше будущее предопределено генами. Но мы знаем также, что развитие человека зависит от сложного взаимодействия генов и окружающей среды. Нас формируют природа и воспитание. Мы только начинаем понимать, как играет этот дуэт», — говорит Бельски.

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По его мнению, пока что наука не может оценивать потенциал людей по генетическим тестам, и даже если бы такой анализ был возможным, проводить его не следовало бы. В ходе работы не всегда тесты на выявление аллелей, кореллирующих с успехами в образовании, указывало на состоявшегося в жизни человека, передает Harvard Business Review.

«Кто-то с низким баллом добился успеха в жизни, кто-то с высоким — не выбился в люди. Существует множество других, не связанных с генетикой тестов, которые гораздо точнее, чем генетические анализы, указывают на способность человека достичь чего-то в жизни. В таком случае зачем изучать гены, если есть другие методы, более эффективные и наверняка не столь затратные?», — отмечает Бельски.

Задача ученых — понять, как генетика направляет течение жизни и почему одни люди преуспевают, а другие терпят поражение. ДНК дается нам от рождения и остается неизменной до самой смерти, поэтому за нее можно зацепиться и строить на этом теорию.

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