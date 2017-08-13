В Пермском крае обнаружили опасный подвесной мост
Металлические конструкции ржавеют, бетон разрушается, защитная проволока рвётся.
Металлические конструкции ржавеют, бетон разрушается, защитная проволока рвётся.
Опасный подвесной мост обнаружили в Пермском крае. Он находится в районе поселка Кировский (Верхняя Губаха).
Прокуратура г. Губахи провела проверку по вопросу безопасности эксплуатации натяжного висячего моста через реку Косьва. Выяснилось, что конструкция находится в неудовлетворительном состоянии: защитная проволока порвана, бетон разрушается, металлические детали ржавеют. Хоть по мосту опасно.
Сотрудники ведомства выяснили, что сооружение сейчас никому не принадлежит, поэтому им никто не занимается. Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы возложить обязанности по ремонту и содержанию моста на администрацию Губахи.