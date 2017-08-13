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17:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае обнаружили опасный подвесной мост

Металлические конструкции ржавеют, бетон разрушается, защитная проволока рвётся.

Опасный подвесной мост обнаружили в Пермском крае. Он находится в районе поселка Кировский (Верхняя Губаха).

Прокуратура г. Губахи провела проверку по вопросу безопасности эксплуатации натяжного висячего моста через реку Косьва. Выяснилось, что конструкция находится в неудовлетворительном состоянии: защитная проволока порвана, бетон разрушается, металлические детали ржавеют. Хоть по мосту опасно.

Сотрудники ведомства выяснили, что сооружение сейчас никому не принадлежит, поэтому им никто не занимается. Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы возложить обязанности по ремонту и содержанию моста на администрацию Губахи.

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