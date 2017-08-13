Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Экономика РФ в условиях санкций удивила аналитиков Германии
CМИ об интересе Запада к Вооруженным Силам РФ
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Разработчики сказали о чудовищных возможностях нового огнемета РФ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
17:30 (мск), источник: Om1.ru

В понедельник в Омске будут ловить пьяных водителей

Очередной рейд проведут сотрудники Госавтоинспекции 14 августа.

В понедельник, 14 августа, в Омске пройдет очередной рейд «Трезвость». Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

Нарушителям грозит административный штраф в 30 000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет даже за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Как напомнили в Госавтоинспекции УМВД России по Омской области, за 7 месяцев текущего года на территории региона из-за пьяных водителей произошло 99 ДТП в которых погибли 12 человек и 141 получили различные травмы.

После употребления алкоголя притупляется не только внимание, но и нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству и т. п. Водители начинаю превышать скорость, совершать рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегать требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров.

Омичей просят воздержаться от употребления горячительных напитков и не садиться пьяными за руль транспортных средств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Рембат» в Омске показали по китайскому телевидению
Немецкие СМИ: Иран тайно переправил вооружения в Россию
Захарова заявила о риске силового конфликта в ситуации с КНДР
Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома
Лукашенко обеспокоен восстановлением погранзон на границе с РФ
Шойгу: Подконтрольная Дамаску территория увеличилась в 2,5 раза
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
В результате утечки хлора в Иране пострадали 475 человек
Спорт
Переворот Головина. О дерби ЦСКА — «Спартак» Разбираем дерби и ищем ответ на вопрос - что происходит с командой Массимо Карреры
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь