В понедельник в Омске будут ловить пьяных водителей

В понедельник, 14 августа, в Омске пройдет очередной рейд «Трезвость». Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

Нарушителям грозит административный штраф в 30 000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет даже за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Как напомнили в Госавтоинспекции УМВД России по Омской области, за 7 месяцев текущего года на территории региона из-за пьяных водителей произошло 99 ДТП в которых погибли 12 человек и 141 получили различные травмы.

После употребления алкоголя притупляется не только внимание, но и нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству и т. п. Водители начинаю превышать скорость, совершать рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегать требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров.