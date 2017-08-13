В понедельник в Омске будут ловить пьяных водителей
Очередной рейд проведут сотрудники Госавтоинспекции 14 августа.
Очередной рейд проведут сотрудники Госавтоинспекции 14 августа.
В понедельник, 14 августа, в Омске пройдет очередной рейд «Трезвость». Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.
Нарушителям грозит административный штраф в 30 000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет даже за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Как напомнили в Госавтоинспекции УМВД России по Омской области, за 7 месяцев текущего года на территории региона
После употребления алкоголя притупляется не только внимание, но и нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству
Омичей просят воздержаться от употребления горячительных напитков и не садиться пьяными за руль транспортных средств.