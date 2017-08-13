В Арзамасе освятили памятник патриарху Сергию

Уроженец Арзамаса патриарх Сергий (в миру — Иван Николаевич Страгородский) фактически руководил Русской православной церковью (РПЦ) с декабря 1925 года, когда занял пост заместителя Патриаршего местоблюстителя, так как сам местоблюститель митрополит Петр был арестован. И вплоть до своей кончины в мае 1944 года Сергий неустанно подвергался давлению и гонениям как со стороны советской власти, так и со стороны многих священников, которые осуждали его за лояльное отношение к власти. Об этом в своей речи в ходе литургии и на открытии памятника сказал и патриарх Кирилл.

— Сергий — выдающийся иерарх нашей церкви, он прожил очень трудную жизнь в эпоху, когда тяжелейшие тяготы обрушились на всю РПЦ. И став во главе церкви, он должен был забыть о самом себе — благополучии земном, безопасности и даже добром имени своем, чтобы только церковь продолжила свое историческое бытие, — подчеркнул патриарх Кирилл. — Многие в то время не могли понять действий Сергия, никому не удалось, как ему, прозреть всю глубину трагедии, постигшей церковь и страну. Речь шла не просто о том, чтобы церковь стала легальной, а о том, быть или не быть вере Христовой на русской земле. Невозможно измерить масштаб личности Сергия, он не дал власти повода стереть церковь с лица земли. Несмотря на гонения, ядро церкви сохранялось. И когда власть поняла, что невозможно противостоять внешнему врагу без истинно патриотического и духовного подъема, в середине Великой Отечественной войны произошел перелом в отношениях безбожной власти с церковью. Началась послевоенная передышка, которая позволила церкви дотянуть до 1990-х.