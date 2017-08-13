Пропавшую в Минской области девочку нашли в болоте
Ребенка начали искать в субботу вечером, и уже сегодня поисковой группе «Ангела» ее удалось обнаружить.
Ребенка начали искать в субботу вечером, и уже сегодня поисковой группе «Ангела» ее удалось обнаружить.
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Девятилетнюю Кристину, пропавшую вечером в субботу, 12 августа, удалось найти, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
Вчера вечером девочка находилась на велопробеге около деревни Борисы в Мядельском районе. В
«9-летняя девочка найдена в болоте поисковой группой! Жива!» — говорится в сообщении
Пользователи соцсети уже выразили благодарность спасателям ребенка и сочувствие девочке.
«Боже, бедный ребенок, что ей пришлось пережить! Ночь в болоте…» — написала одна из подписчиц страницы