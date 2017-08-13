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17:08 (мск), источник: Sputnik.by

Пропавшую в Минской области девочку нашли в болоте

Ребенка начали искать в субботу вечером, и уже сегодня поисковой группе «Ангела» ее удалось обнаружить.

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Девятилетнюю Кристину, пропавшую вечером в субботу, 12 августа, удалось найти, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Ангел».

Вчера вечером девочка находилась на велопробеге около деревни Борисы в Мядельском районе. В какой-то момент она свернула с тропинки и пропала. До 23 часов вечера о ее местонахождении ничего не было известно. Кристину оперативно начали искать, и уже сегодня появилось сообщение, что девочка найдена.

«9-летняя девочка найдена в болоте поисковой группой! Жива!» — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Пользователи соцсети уже выразили благодарность спасателям ребенка и сочувствие девочке.

«Боже, бедный ребенок, что ей пришлось пережить! Ночь в болоте…» — написала одна из подписчиц страницы поисково-спасательного отряда «Ангел».

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