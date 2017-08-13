Пропавшую в Минской области девочку нашли в болоте

Вчера вечером девочка находилась на велопробеге около деревни Борисы в Мядельском районе. В какой-то момент она свернула с тропинки и пропала. До 23 часов вечера о ее местонахождении ничего не было известно. Кристину оперативно начали искать, и уже сегодня появилось сообщение, что девочка найдена.