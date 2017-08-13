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16:52 (мск), источник: Моя Планета

Геологи разгадали тайну «неудачных» цунами

Как получается, что один подводный оползень ведет к разрушительной волне, а другой, схожий по размерам, едва вызывает пульсацию в океане? В Норвежском геотехническом институте в Осло попытались объяснить эту загадку.

Источник: AP 2017
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Более 8000 лет назад Стурегга — серия крупнейших оползней, зарегистрированных у берегов Норвегии, — спровоцировала катастрофу.

Оползни произошли под водой на границе континентального шельфа в 100 км к северо-западу от Мёре-ог-Ромсдал современной Норвегии. Событие вызвало крупное цунами в северной части Атлантического океана и захватило по длине около 290 км побережья, объем составил около 3500 км³ (такое количество породы могло бы покрыть Исландию слоем в 34 м).

Любопытно, что событие, подобное тому катастрофическому оползню, повторилось спустя 4500 лет, но деструктивной волны не возникло, передает New Scientist.

Чтобы выяснить, почему эти два оползня привели к таким разным результатам, Финн Лёвхольт из Норвежского геотехнического института в Осло и его коллеги разработали компьютерные модели двух типов оползней и сравнили их потенциал, создающий цунами.
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Первая модель, так называемое регрессивное смещение, возникает в нижней части склона и образует каскадный (многоярусный) оползень. Вторая модель строится как регрессивное смещение, но распространяется быстрее по склону и «накрывает» осадочные отложения практически полностью.

Оползни Стурегга могут вызвать цунами, если подводные склоны превратятся в быстро движущиеся обломки породы объемом 3000 км³. Другие оползни не становятся катастрофичными из-за того, что осадки смещаются по частям, ни одна из которых не может вызывать разрушения.

До сих пор считалось, что цунами почти не избежать в случае подводных оползней. Но теперь известно, что человечеству не стоит так уж беспокоиться о цунамигенности тех или иных оползней.

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