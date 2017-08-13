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17:29 (мск), источник: dostup1.ru

На создание новых мест в детсадах направлено свыше 1 млрд — Дубровский

Южный Урал входит в десятку лучших регионов по количеству мест в дошкольных учреждениях.

Челябинская область в 2017 году на создание новых мест в детских садах направила свыше 1 млрд рублей — появится свыше 1,5 тыс. дополнительных мест для малышей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба главы региона, эти средства были направлены на реконструкцию дошкольных образовательных учреждений, приобретение зданий и строительство детских садов в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенское, а также на выкуп зданий и помещений в Челябинске, Чебаркуле, Миассе, Сосновском районе.

«Южный Урал входит в десятку лучших регионов по количеству мест в дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время доступность дошкольного образования детям в возрасте от трех до семи лет в регионе составляет 99,95%.

«Мы не планируем на этом останавливаться, строительство детских садов на Южном Урале продолжается. Будут создаваться места для детей более раннего возраста, до трех лет», — сказал губернатор Борис Дубровский.

Он уточнил, что очереди в детсады для ребят в возрасте от трех до семи лет еще существуют в Челябинске, Копейске, Аше, Сосновском и Аргаяшском районах. «По поручению губернатора в 2017 году из регионального бюджета выделено свыше 1 млрд рублей, что позволит создать свыше 1,5 тыс. дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, губернатором приняты решения, ограничивающие максимальный размер платы в детских садах и обеспечивающие выплату всем родителям компенсации в объемах, установленных законодательством.

«Также из бюджета региона в 2017 году выделено 106 млн рублей на компенсацию родительской платы малообеспеченным семьям — до 100% от установленного размера», — говорится в сообщении.

Добавим, на сегодняшний день в Челябинской области открыты 1344 дошкольных образовательных учреждения и 185 дошкольных отделений при школах. Общая численность воспитанников детсадов составляет 228,5 тыс. человек.

За 2013−2016 годы в регионе было построено, реконструировано и выкуплено 67 объектов на 11,6 тыс. мест. На открытие новых мест было затрачено свыше 6,5 млрд рублей из средств консолидированного бюджета, общая численность воспитанников в дошкольных организациях увеличилась на 14,4% (за четыре года).

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