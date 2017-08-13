На создание новых мест в детсадах направлено свыше 1 млрд — Дубровский
Южный Урал входит в десятку лучших регионов по количеству мест в дошкольных учреждениях.
Южный Урал входит в десятку лучших регионов по количеству мест в дошкольных учреждениях.
Челябинская область в 2017 году на создание новых мест в детских садах направила свыше 1 млрд рублей — появится свыше 1,5 тыс. дополнительных мест для малышей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщает
«Южный Урал входит в десятку лучших регионов по количеству мест в дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в настоящее время доступность дошкольного образования детям в возрасте от трех до семи лет в регионе составляет 99,95%.
«Мы не планируем на этом останавливаться, строительство детских садов на Южном Урале продолжается. Будут создаваться места для детей более раннего возраста, до трех лет», — сказал губернатор Борис Дубровский.
Он уточнил, что очереди в детсады для ребят в возрасте от трех до семи лет еще существуют в Челябинске, Копейске, Аше, Сосновском и Аргаяшском районах. «По поручению губернатора в 2017 году из регионального бюджета выделено свыше 1 млрд рублей, что позволит создать свыше 1,5 тыс. дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях», — отметили в
Кроме того, губернатором приняты решения, ограничивающие максимальный размер платы в детских садах и обеспечивающие выплату всем родителям компенсации в объемах, установленных законодательством.
«Также из бюджета региона в 2017 году выделено 106 млн рублей на компенсацию родительской платы малообеспеченным семьям — до 100% от установленного размера», — говорится в сообщении.
Добавим, на сегодняшний день в Челябинской области открыты 1344 дошкольных образовательных учреждения и 185 дошкольных отделений при школах. Общая численность воспитанников детсадов составляет 228,5 тыс. человек.
За 2013−2016 годы в регионе было построено, реконструировано и выкуплено 67 объектов на 11,6 тыс. мест. На открытие новых мест было затрачено свыше 6,5 млрд рублей из средств консолидированного бюджета, общая численность воспитанников в дошкольных организациях увеличилась на 14,4% (за четыре года).