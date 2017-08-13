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18:41 (мск), источник: Nur.kz

Танцующий в электричке мужчина в форме рассмешил Казнет

Многие комментаторы узнали забавного танцора — по их словам, это «дядя Коля», торговавший раньше пирожками, самсой и мороженым.

Источник: Nur.kz

Танцующий в казахстанской электричке проводник рассмешил пользователей Казнета. Ролик с ним был размещен на странице ztb_video в Instagram.

Многие комментаторы узнали забавного танцора — по их словам, это «дядя Коля», торговавший раньше пирожками, самсой и мороженым.

«Это наш земляк с Веселого, Акмолинская область, дядя Коля, а точнее Коныспек Ахметов. Бывший завклуб. Всегда отличался своим позитивом.

Если встретит своих земляков, всегда угостит чаем, самсой или мороженым, причем бесплатно, — написал rinat211186.

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