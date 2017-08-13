«Гарри Поттер» поставил под угрозу благополучие азиатских сов
В течение десятилетия после того, как популярность экранизации книги о «мальчике, который выжил» (Гарри Поттере) настигла Азию, незаконная торговля совами возросла в сотни раз.
В течение десятилетия после того, как популярность экранизации книги о «мальчике, который выжил» (Гарри Поттере) настигла Азию, незаконная торговля совами возросла в сотни раз.
Борцы за охрану природы уверены, что именно сова в фильме о Гарри Поттере спровоцировала браконьерские масштабы отлова птиц в дикой природе. Первый фильм был выпущен в 2001 году и, согласно исследованию, тогда несколько сотен птиц были проданы на многих рынках в Индонезии.
Винсент Ниджман и Анна Некарис из университета Оксфорд Брукс утверждают, что в 2016 году число проданных птиц возросло до 13 000, передает The Telegraph. Сов продают по цене от $10 до $30.
Это может поставить под угрозу сохранение некоторых менее распространенных видов.
Ниджман и Некарис выступают за то, чтобы сов добавили в список охраняемых видов птиц Индонезии, поскольку в домашних условиях дикие птицы быстро умирают.
Как отмечает издание, такая проблема характерна не только для Индонезии. Рост продаж сов отмечается еще в ряде стран Азии, где это также связывают с популярностью книг и фильмов о Гарри Поттере. Хотя связь между книгами и ростом продажи сов не может быть напрямую доказана, косвенные улики указывают именно на это.