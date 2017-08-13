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17:13 (мск), источник: Моя Планета

«Гарри Поттер» поставил под угрозу благополучие азиатских сов

В течение десятилетия после того, как популярность экранизации книги о «мальчике, который выжил» (Гарри Поттере) настигла Азию, незаконная торговля совами возросла в сотни раз.

Борцы за охрану природы уверены, что именно сова в фильме о Гарри Поттере спровоцировала браконьерские масштабы отлова птиц в дикой природе. Первый фильм был выпущен в 2001 году и, согласно исследованию, тогда несколько сотен птиц были проданы на многих рынках в Индонезии.

Винсент Ниджман и Анна Некарис из университета Оксфорд Брукс утверждают, что в 2016 году число проданных птиц возросло до 13 000, передает The Telegraph. Сов продают по цене от $10 до $30.

Такая обстановка вызывает серьезную озабоченность, поскольку все продаваемые птицы были похищены из естественных мест обитания.
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Это может поставить под угрозу сохранение некоторых менее распространенных видов.

Ниджман и Некарис выступают за то, чтобы сов добавили в список охраняемых видов птиц Индонезии, поскольку в домашних условиях дикие птицы быстро умирают.

Как отмечает издание, такая проблема характерна не только для Индонезии. Рост продаж сов отмечается еще в ряде стран Азии, где это также связывают с популярностью книг и фильмов о Гарри Поттере. Хотя связь между книгами и ростом продажи сов не может быть напрямую доказана, косвенные улики указывают именно на это.

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«Гарри Поттер» поставил под угрозу благополучие азиатских сов
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