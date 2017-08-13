Спецборт МЧС доставил из Челябинска в Москву тяжелобольную девочку
Спецборт МЧС России доставил из Челябинска в Москву тяжелобольную девочку.
Спецборт МЧС России доставил из Челябинска в Москву тяжелобольную девочку.
Как сообщили Накануне.RU в
В ведомстве уточнили, что ребенок пострадал в
Девочку доставили в аэропорт Баландино на специальном реанемобиле, где пассажира уже ждали сотрудники чрезвычайного ведомства.
Самолет МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета.
На борту самолета ребенка сопровождали: медицинский персонал Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.