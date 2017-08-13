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17:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Спецборт МЧС доставил из Челябинска в Москву тяжелобольную девочку

Спецборт МЧС России доставил из Челябинска в Москву тяжелобольную девочку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня в столицу Южного Урала прибыл самолет Superjet-100 МЧС России для проведения санитарной эвакуации тяжелобольной девочки 2006 года рождения. Она нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи, которую ей окажут в одном из лечебных учреждений города Москвы.

В ведомстве уточнили, что ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии 20 июля этого года.

Девочку доставили в аэропорт Баландино на специальном реанемобиле, где пассажира уже ждали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Самолет МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета.

На борту самолета ребенка сопровождали: медицинский персонал Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

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