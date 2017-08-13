Пермский журналист назвал дату боя с напавшим на репортера «десантником»
Пермский журналист Роман Четин, бросивший вызов обидчику корреспондента НТВ Никите Развозжаеву, договорился о спарринге с оппонентом.
Пермский журналист Роман Четин, бросивший вызов обидчику корреспондента НТВ Никите Развозжаеву, договорился о спарринге с оппонентом.
Об этом Четин сообщил на своей странице в соцсети.
— Друзья! Информация подтвердилась. Лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса. Скорее всего по формуле: 4 раунда по 2 минуты, — написал 29-летний пермяк.
Он пояснил, что место боя еще не определено. Другие детали встречи также еще обсуждаются.
Ранее Роман Четин, обращаясь к «десантнику» Александру Орлову, отметил, что они находятся в одной весовой категории и, вероятно, «пацаны оценят то, что ты
Напомним, корреспондент НТВ Никита Развозжаев стал жертвой нападения 32-летнего пьяного Александра Орлова 2 августа на празднике ВДВ в московском Парке Горького.