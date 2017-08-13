Пермский журналист назвал дату боя с напавшим на репортера «десантником»

Об этом Четин сообщил на своей странице в соцсети.

— Друзья! Информация подтвердилась. Лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса. Скорее всего по формуле: 4 раунда по 2 минуты, — написал 29-летний пермяк.

Он пояснил, что место боя еще не определено. Другие детали встречи также еще обсуждаются.

Ранее Роман Четин, обращаясь к «десантнику» Александру Орлову, отметил, что они находятся в одной весовой категории и, вероятно, «пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьезных соперников». Дать «ответ» агрессивному бородачу Четин намерен «от лица всей журналистики».