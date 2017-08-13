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17:51 (мск), источник: "Российская газета"

Пермский журналист назвал дату боя с напавшим на репортера «десантником»

Пермский журналист Роман Четин, бросивший вызов обидчику корреспондента НТВ Никите Развозжаеву, договорился о спарринге с оппонентом.

Об этом Четин сообщил на своей странице в соцсети.

— Друзья! Информация подтвердилась. Лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса. Скорее всего по формуле: 4 раунда по 2 минуты, — написал 29-летний пермяк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он пояснил, что место боя еще не определено. Другие детали встречи также еще обсуждаются.

Ранее Роман Четин, обращаясь к «десантнику» Александру Орлову, отметил, что они находятся в одной весовой категории и, вероятно, «пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьезных соперников». Дать «ответ» агрессивному бородачу Четин намерен «от лица всей журналистики».

Напомним, корреспондент НТВ Никита Развозжаев стал жертвой нападения 32-летнего пьяного Александра Орлова 2 августа на празднике ВДВ в московском Парке Горького.

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