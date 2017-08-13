Эти пляжи в Украине стоит избегать

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Сезон отпусков еще не окончен, и последние деньки жаркого лета граждане Молдовы стараются провести у моря. Многие наши соотечественники выбирают для отдыха пляжи Украины.

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Во-первых, близко, ну, а самое главное — дешево. При этом погреться на пляжах страны-соседки граждане Молдовы едут даже на выходные. Правда, прежде чем отправиться в Украину, стоит иметь в виду, что не на всех пляжах этой страны можно будет искупаться.

Власти Украины признают, что ряд пляжей страны не рекомендованы для отдыха, так как морская вода не соответствует санитарным нормам. Таким образом, от купания там лучше отказаться. Следить за состоянием пляжей на украинском побережье Черного моря можно онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, где размещена интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха.

На данный момент лучше воздержаться от отдыха на пляжах Николаева (пляж «Чайка»), Запорожья (левая сторона городского пляжа «Центральный») и другие.