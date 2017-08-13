Ученые нашли в Антарктиде 91 новый вулкан

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Новые исследования Западно-антарктического рифта (West Antarctic Rift) выявили 91 новый вулкан, скрытый под толщей льда, сообщает Sky News. Их высота составляет от 100 до 3850 метров, толщина покрывающего их льда в некоторых местах превышает 4 км.

Ученые из университета Эдинбурга проводили исследование с помощью радаров с воздуха и с земли, полученные данные сравнили с имеющимися снимками из космоса. Ранее было известно, что в регионе существует 47 подледных вулканов.

Геологи поясняют, что система напоминает восточно-африканский вулканический массив, который ранее считался крупнейшим скоплением вулканов в мире.

Читайте также В Антарктиде нашли прекрасно сохранившийся 106-летний пирог

Пока неясно, активны ли обнаруженные вулканы, но прошлые исследования показывают, что в периоды потепления в регионе возможна вулканическая активность. Возможное извержение, вероятно, не расплавит всю толщу льда, покрывающую вулканы, но этого может быть достаточно для того, чтобы кардинально изменить всю Антарктиду.