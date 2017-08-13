Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
Аналитики Германии о том, когда РФ станет полностью независимой
ВСУ открыли огонь по позициям "Правого сектора"
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Разработчики сказали о чудовищных возможностях нового огнемета РФ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
18:25 (мск), источник: Интерфакс

Ученые нашли в Антарктиде 91 новый вулкан

Активны ли они, пока неясно, но исследователи полагают, что на активность вулканов влияет глобальное потепление и таяние скрывающих их ледников.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Новые исследования Западно-антарктического рифта (West Antarctic Rift) выявили 91 новый вулкан, скрытый под толщей льда, сообщает Sky News. Их высота составляет от 100 до 3850 метров, толщина покрывающего их льда в некоторых местах превышает 4 км.

Ученые из университета Эдинбурга проводили исследование с помощью радаров с воздуха и с земли, полученные данные сравнили с имеющимися снимками из космоса. Ранее было известно, что в регионе существует 47 подледных вулканов.

Геологи поясняют, что система напоминает восточно-африканский вулканический массив, который ранее считался крупнейшим скоплением вулканов в мире.
Читайте также
В Антарктиде нашли прекрасно сохранившийся 106-летний пирог

Пока неясно, активны ли обнаруженные вулканы, но прошлые исследования показывают, что в периоды потепления в регионе возможна вулканическая активность. Возможное извержение, вероятно, не расплавит всю толщу льда, покрывающую вулканы, но этого может быть достаточно для того, чтобы кардинально изменить всю Антарктиду.

Учитывая глобальное потепление и постепенное таяние льдов в Антарктике, говорят ученые, можно предположить, что с уменьшением толщи льда над вулканами они могут стать более активными.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролеьел над Пентагоном и Белым домом
Немецкие СМИ: Иран тайно переправил вооружения в Россию
Захарова: Ситуация с КНДР близка к силовому конфликту
Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома
Лукашенко обеспокоен восстановлением погранзон на границе с РФ
Шойгу: Подконтрольная Дамаску территория увеличилась в 2,5 раза
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
СМИ: Елизавета II покинет британский престол в возрасте 95 лет
Спорт
Переворот Головина. О дерби ЦСКА — «Спартак» Разбираем дерби и ищем ответ на вопрос - что происходит с командой Массимо Карреры
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь