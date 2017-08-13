Ученые нашли в Антарктиде 91 новый вулкан
Активны ли они, пока неясно, но исследователи полагают, что на активность вулканов влияет глобальное потепление и таяние скрывающих их ледников.
Активны ли они, пока неясно, но исследователи полагают, что на активность вулканов влияет глобальное потепление и таяние скрывающих их ледников.
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Новые исследования
Ученые из университета Эдинбурга проводили исследование с помощью радаров с воздуха и с земли, полученные данные сравнили с имеющимися снимками из космоса. Ранее было известно, что в регионе существует 47 подледных вулканов.
Пока неясно, активны ли обнаруженные вулканы, но прошлые исследования показывают, что в периоды потепления в регионе возможна вулканическая активность. Возможное извержение, вероятно, не расплавит всю толщу льда, покрывающую вулканы, но этого может быть достаточно для того, чтобы кардинально изменить всю Антарктиду.
Учитывая глобальное потепление и постепенное таяние льдов в Антарктике, говорят ученые, можно предположить, что с уменьшением толщи льда над вулканами они могут стать более активными.