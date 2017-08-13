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20:20 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане стали реже воровать растения из ботанического сада в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости (Крым). Руководство Ботанического сада имени Н. В. Багрова Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе отмечает снижение количества краж растений. Об этом в этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала директор ботсада Анна Репецкая.

«Ботанический сад был создан в 2004 году, и мы довольно сильно страдали от краж, в последние годы нельзя сказать, что их не было вообще, но их становится все меньше и меньше. Может быть, это связано с тем, что люди привыкают, что их дом не ограничивается только их калиткой и забором, а их дом — это весь город, весь Крым, и красиво должно быть не только внутри собственного палисадника. Может быть, это связано с тем, что люди стали жить лучше в финансовом отношении и имеют возможность прийти в питомник и приобрести то, что им необходимо. Я наблюдаю в последнее время тенденцию снижения краж. Летом ничего пересаживать не надо, растения все равно не приживутся, поэтому не нужно воровать — нигде», — предостерегла она.

В настоящий момент, по данным Репецкой, территорию Ботанического сада охраняют круглосуточно. Безопасность растений и крымчан обеспечивают четыре поста.

«У нас охрана достаточно хорошая, в последние два-три года круглосуточно охраняется территория сада, есть четыре поста. Поэтому в пределах Ботанического сада им. Н. В. Багрова КФУ безопасно и маленьким детям, и пожилым людям, и растениям», — подчеркнула она.

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