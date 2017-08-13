Крымчане стали реже воровать растения из ботанического сада в Симферополе

«Ботанический сад был создан в 2004 году, и мы довольно сильно страдали от краж, в последние годы нельзя сказать, что их не было вообще, но их становится все меньше и меньше. Может быть, это связано с тем, что люди привыкают, что их дом не ограничивается только их калиткой и забором, а их дом — это весь город, весь Крым, и красиво должно быть не только внутри собственного палисадника. Может быть, это связано с тем, что люди стали жить лучше в финансовом отношении и имеют возможность прийти в питомник и приобрести то, что им необходимо. Я наблюдаю в последнее время тенденцию снижения краж. Летом ничего пересаживать не надо, растения все равно не приживутся, поэтому не нужно воровать — нигде», — предостерегла она.