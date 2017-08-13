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20:26 (мск), источник: Actualitati.md

На следующей неделе Молдову ждут грозовые дожди и похолодание

Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что начало недели выдастся жарким, однако уже с понедельника в страну придут дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 55% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

13 августа погода преимущественно без осадков, в среднем ожидается до +33 градусов по Цельсию.

С понедельника на всей территории республики пройдкт дожди с грозами. После жара немного спадёт. Средний дневной максимум составит +22.

Северный ветер порывами до 14 м/с усилит неприятные ощущения от резкого изменения погоды.

К четвергу воздух прогреется до +27, и уже без осадков.

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