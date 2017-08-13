На следующей неделе Молдову ждут грозовые дожди и похолодание

Источник: РИА "Новости"

13 августа погода преимущественно без осадков, в среднем ожидается до +33 градусов по Цельсию.

С понедельника на всей территории республики пройдкт дожди с грозами. После жара немного спадёт. Средний дневной максимум составит +22.

Северный ветер порывами до 14 м/с усилит неприятные ощущения от резкого изменения погоды.