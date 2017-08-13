На следующей неделе Молдову ждут грозовые дожди и похолодание
Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что начало недели выдастся жарким, однако уже с понедельника в страну придут дожди.
Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что начало недели выдастся жарким, однако уже с понедельника в страну придут дожди.
13 августа погода преимущественно без осадков, в среднем ожидается до +33 градусов по Цельсию.
С понедельника на всей территории республики пройдкт дожди с грозами. После жара немного спадёт. Средний дневной максимум составит +22.
Северный ветер порывами до 14 м/с усилит неприятные ощущения от резкого изменения погоды.
К четвергу воздух прогреется до +27, и уже без осадков.