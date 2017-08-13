Иглы, боль, тела, чернила. Фоторепортаж с уральского фестиваля тату

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В уикенд 12—13 августа в Екатеринбурге прошел очередной фестиваль татуировок Ural Tattoo Convention. Событие прошло в Уральском центре развития дизайна, который вместил несколько десятков мастеров, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Кроме Екатеринбурга мастерами представлена Москва, а также Омск, Новосибирск, Магнитогорск, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Тюмень, Пермь и Челябинск. К полудню 13 августа организаторы насчитали 120 художников, а также более 1000 гостей и участников.

Впечатляющее зрелище, которое представляли расписанные люди — гости и участники действа, усиливалось видами самого процесса татуировки. Нанесение рисунка проводилось на виду у всех. Желающих смотреть на краску, иглы и боль — неизбежную спутницу этой специфичной красоты — было достаточно.

Картины на человеческом теле оценивала судейская коллегия, сравнивая, например, точность переноса рисунка с эскиза на кожу. В ряде случае моделям приходилось существенно оголяться. Делать это приходилось как свежеукрашенным гражданам, так и «экспонатам» с фестиваля прошлых лет.

Источник: Аргументы и факты

Больно ли бить тату — один из главных вопросов. Знающие процесс и его тонкости рассказывают, что наиболее чувствительны участки кожи, что ближе к костям: кисти рук, голени, ступни, локти, колени, женская грудь. Менее болезненны «мясистые» части тела, например, бедра и ягодицы.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Урал», после принятия решения украсить себя, действует алгоритм. Главное в нем, разумеется, выбор рисунка. После чего проводится аллерготест на обезболивающий крем из группы лидокаиновых препаратов. Если все в порядке, то можно приступать.

Источник: Аргументы и факты

Опытные мастера советуют… потерпеть, поскольку после обезболивания человеческая кожа хуже подается нанесению чернил. Алкоголь перед сеансом исключить, существует миф, что после употребления спиртного боль будет меньше. В результате расширяются сосуды, происходит кровотечение, а красители плохо «вбиваются» под кожу.

После нанесения рисунка все полностью зависит от клиента. От того, как он будет ухаживать за тату зависит качество рисунка. По профессиональным стандартам от мастера зависит стерильность и аккуратность, но процесс заживления полностью под контролем клиента.

Источник: Аргументы и факты