Инспекторы ГИБДД не будут курить и грубить
В отредактированном регламенте МВД для них предусмотрены новые права и обязанности.
В отредактированном регламенте МВД для них предусмотрены новые права и обязанности.
При общении с водителями инспекторы ГИБДД не будут курить, а также допускать «высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности» и «оскорбительные реплики». Соответствующие положения Госавтоинспекция планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением. Эксперты считают, что положения документа позволят водителям лучше защищать свои права.
На портале regulation.gov.ru опубликована новая редакция регламента МВД по надзору за участниками дорожного движения (разработчик — ГИБДД). Сейчас, напомним, действует старый регламент, утвержденный приказом МВД № 185 2009 года. Весной 2017 года был опубликован проект нового документа («Ъ» сообщал о нем 1 марта), после общественного обсуждения он был доработан и направлен в Минэкономики.
Регламент является, по сути, инструкцией для сотрудников ДПС и водителей по взаимодействию друг с другом.
Согласно действующим правилам, права и СТС инспектору нужно передавать без обложки, теперь появляется уточнение — и «без удерживающих устройств». Речь идет прежде всего о железных цепочках, которыми некоторые водители привязывают права, чтобы инспектор не забрал их к себе в патрульную машину (на водительском сленге это называется «железный аргумент»). Если водитель отказывается выполнять требование гаишника, тот вправе применить ст. 19.3 КоАП «Неподчинение требованиям полицейского» (наказание — вплоть до ареста).
В действующем регламенте сказано: при разговоре с водителем сотрудник обязан быть «вежливым, объективным и тактичным, обращаться к собеседнику на “вы”, требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку». Теперь будет подробно расписана сама методология общения. Сотрудник должен будет воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».
Не допускаются «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение. В новом регламенте впервые описывается ситуация, когда водитель «склоняет» инспектора к злоупотреблению служебным положением и получению взятки. В этом случае сотрудник ДПС обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.
Часть изменений касается непосредственно процесса надзора за движением. Уточнено, к примеру, что в темное время суток и в условиях ограниченной видимости сотрудник может иметь не только светящийся жезл (как сейчас), но и жезл со «световозвращающими элементами». Уточняется процесс проверки водителя на состояние опьянения: если медицинское освидетельствование у врача не выявило состояния опьянения, то инспекторы обязаны будут вернуть водителя из больницы к автомобилю.
Из нынешней редакции документа исчезла часть нововведений, запланированных в первоначальной версии. Была, к примеру, предусмотрена возможность для инспекторов «беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи», принадлежащими гражданам. Кроме того, инспекторы должны были доставлять в отделения «несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных». Обе эти нормы убраны в последней редакции.
Юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева считает, что с выходом нового регламента автомобилистам будет проще защищать свои права. «Сейчас довольно часто водители, указывая на нарушения положений приказа МВД № 185, сталкиваются с тем, что судьи отказываются принимать их во внимание, поскольку документ носит внутриведомственный характер, — объяснила она “Ъ”.— Действие нового регламента будет расширено определением и конкретизацией сторон правоотношений, и суды вынуждены будут принимать это во внимание». В новом регламенте более заметна привязка к требованиям времени, отмечает юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов. «Взять хотя бы тот же “железный аргумент”, которым водители пристегивали права к машине, — говорит он.— Получение объяснений детализировано, права сотрудников полиции более детально разжеваны, несколько раз указано на необходимость составления протоколов по ч. 1 ст. 19.3 КоАП за неисполнение требований сотрудников полиции».
Иван Буранов