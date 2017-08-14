Инспекторы ГИБДД не будут курить и грубить

Источник: РИА "Новости"

При общении с водителями инспекторы ГИБДД не будут курить, а также допускать «высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности» и «оскорбительные реплики». Соответствующие положения Госавтоинспекция планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением. Эксперты считают, что положения документа позволят водителям лучше защищать свои права.

На портале regulation.gov.ru опубликована новая редакция регламента МВД по надзору за участниками дорожного движения (разработчик — ГИБДД). Сейчас, напомним, действует старый регламент, утвержденный приказом МВД № 185 2009 года. Весной 2017 года был опубликован проект нового документа («Ъ» сообщал о нем 1 марта), после общественного обсуждения он был доработан и направлен в Минэкономики.



Регламент является, по сути, инструкцией для сотрудников ДПС и водителей по взаимодействию друг с другом.

Останавливать машины для проверки документов (при отсутствии каких-либо подозрений в совершении нарушения либо преступления) инспекторы теперь смогут в любом месте на дороге — сейчас это можно делать на стационарных постах ДПС.

Согласно действующим правилам, права и СТС инспектору нужно передавать без обложки, теперь появляется уточнение — и «без удерживающих устройств». Речь идет прежде всего о железных цепочках, которыми некоторые водители привязывают права, чтобы инспектор не забрал их к себе в патрульную машину (на водительском сленге это называется «железный аргумент»). Если водитель отказывается выполнять требование гаишника, тот вправе применить ст. 19.3 КоАП «Неподчинение требованиям полицейского» (наказание — вплоть до ареста).



В действующем регламенте сказано: при разговоре с водителем сотрудник обязан быть «вежливым, объективным и тактичным, обращаться к собеседнику на “вы”, требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку». Теперь будет подробно расписана сама методология общения. Сотрудник должен будет воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».

Инспектору не рекомендуется вести себя грубо, проявлять пренебрежительный тон, быть заносчивым, делать предвзятые замечания.



Не допускаются «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение. В новом регламенте впервые описывается ситуация, когда водитель «склоняет» инспектора к злоупотреблению служебным положением и получению взятки. В этом случае сотрудник ДПС обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.



Часть изменений касается непосредственно процесса надзора за движением. Уточнено, к примеру, что в темное время суток и в условиях ограниченной видимости сотрудник может иметь не только светящийся жезл (как сейчас), но и жезл со «световозвращающими элементами». Уточняется процесс проверки водителя на состояние опьянения: если медицинское освидетельствование у врача не выявило состояния опьянения, то инспекторы обязаны будут вернуть водителя из больницы к автомобилю.

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