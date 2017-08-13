Первые акватакси появились в Актау

Источник: Newtimes.kz

По данным телеканала, новая услуга обойдётся пассажиру в 1000 тенге.

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Проект принадлежит местному предпринимателю Сергею Ворожейкину. Реализовать его удалось за счёт поддержки государства. В рамках программы развития туризма «Саяхат» бизнесмен получил льготный кредит в размере 90 млн. тенге. На эти средства из соседней России привёз два больших катамарана. Теперь в планах у предпринимателя — строительство современных пассажирских станций.

«Был подписан меморандум с городским акиматом, который предполагает, в случае оказания хороших услуг в дальнейшем, возможность передачи данной земли в аренду для строительства вокзала или места ожидания, посадки и высадки пассажиров. На сегодняшний день сам причал, металлоконструкция подготовлена. И в ближайшие два три дня, в зависимости от погоды, будет установлен на место», — говорит автор проекта Сергей Ворожейкин.