Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Шесть правил здорового пикника
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
СМИ: Крым поблагодарил министра Украины, запретившего ездить в РФ
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14День Воздушно-десантных войск—2017
22:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Первые акватакси появились в Актау

Теперь водные прогулки по Каспию станут доступнее для жителей и гостей региона. В самые живописные уголки побережья желающих будет перевозить 40-местный катамаран, а об истории края расскажут пассажирам опытные экскурсоводы, передает «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

По данным телеканала, новая услуга обойдётся пассажиру в 1000 тенге.

Читайте также
За парковку в аэропорту Нурсултан Назарбаев заплатили 57 тысяч тенге

Проект принадлежит местному предпринимателю Сергею Ворожейкину. Реализовать его удалось за счёт поддержки государства. В рамках программы развития туризма «Саяхат» бизнесмен получил льготный кредит в размере 90 млн. тенге. На эти средства из соседней России привёз два больших катамарана. Теперь в планах у предпринимателя — строительство современных пассажирских станций.

«Был подписан меморандум с городским акиматом, который предполагает, в случае оказания хороших услуг в дальнейшем, возможность передачи данной земли в аренду для строительства вокзала или места ожидания, посадки и высадки пассажиров. На сегодняшний день сам причал, металлоконструкция подготовлена. И в ближайшие два три дня, в зависимости от погоды, будет установлен на место», — говорит автор проекта Сергей Ворожейкин.

«Мы очень рады, что у нас появились такая возможность. Прогулка на катере — это очень классно. То есть не каждый может позволить себе проехаться на море и посмотреть город с другой стороны», — заявила жительница Актау Жанар Ерманбетова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Том Круз получил травму на съемках шестого фильма «Миссия невыполнима»
Немецкие СМИ: Иран тайно переправил вооружения в Россию
Захарова: Ситуация с КНДР близка к силовому конфликту
Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов
«Зенит» разгромил «Ахмат» и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Директор ЦРУ исключил скорое начало ядерной войны
Троих россиян задержали в Испании по подозрению в убийстве
Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей на ЧМ в Лондоне
Спорт
Еще один гол Кокорина: «Зенит» разгромил «Ахмат» Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат»
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь