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20:53 (мск), источник: Sputnik.md

На границах Молдовы выстроились кошмарные пробки

Гражданам Молдовы придется запастись притенением в многочасовых пробках на пунктах пропуска как на границе с Румынией, так и с Украиной.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Перед тем, как отправиться в поездку, гражданам Молдовы стоит запастись терпением, ведь в отпускной период пересечение государственной границы республики резко возрастает и на контрольно-пропускных пунктах выстраиваются очереди из автомобилей.

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Согласно данным приложения Trafic Online, автомобилистам рекомендуется обратить внимание, что при выезде из страны через КПП молдавско-румынской границы Костешты-Стынка, Леушены-Албица, Кугул-Оанча, Джурджулешты-Галац образовались пробки. Наиболее серьезная пробки наблюдаются на границе с Украиной пункте пропуска Крива-Мамалига, где время ожидания составляет свыше. На остальных КПП в пробке можно застрять на 30−55 минут.

При въезде в страну самая напряженная ситуация наблюдается на погранпункте Крива-Мамалига, где время ожидания превышает три часа. На остальных пунктах пересечения границы Молдовы в очереди можно простоять 35−75 минут.

Куда сложнее водителям большегрузного транспорта. На молдавско-румынской границе самая тяжелая ситуация наблюдается на КПП Леушены-Албица, где время ожидания составляет четыре с лишним часа, а на пропускном пункте на границе с Украиной Отаки-Могилев-Подольск — ровно четыре часа.

Выезжая из страны через КПП Отаки-Могилев-Подольск и Леушены-Албица в пробке можно застрять на более чем 5−6 часов.

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