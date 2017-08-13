На границах Молдовы выстроились кошмарные пробки
Гражданам Молдовы придется запастись притенением в многочасовых пробках на пунктах пропуска как на границе с Румынией, так и с Украиной.
Гражданам Молдовы придется запастись притенением в многочасовых пробках на пунктах пропуска как на границе с Румынией, так и с Украиной.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Перед тем, как отправиться в поездку, гражданам Молдовы стоит запастись терпением, ведь в отпускной период пересечение государственной границы республики резко возрастает и на
Согласно данным приложения Trafic Online, автомобилистам рекомендуется обратить внимание, что при выезде из страны через КПП
При въезде в страну самая напряженная ситуация наблюдается на погранпункте
Куда сложнее водителям большегрузного транспорта. На
Выезжая из страны через КПП