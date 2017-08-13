За парковку в аэропорту Нурсултан Назарбаев заплатили 57 тысяч тенге

«Если оставить машину в крытом паркинге, это обойдется в 2000 тенге в сутки, что вполне приемлемая цена. Но за сутки на уличной парковке аэропортовской площади стоит: 400 тенге первые два часа и 1500 тенге за каждый следующий час. Получается за сутки мы должны заплатить 33 400 тенге. То ли сама программа не до конца продумана, то ли создана она явно не для народа. Потому что последующие сутки рассчитываются не по цене предыдущих, а по тарифу 2500 тенге за каждый последующий час», — отметил Сапиев (орфография и пунктуация сохранены).