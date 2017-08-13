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22:25 (мск), источник: Tengrinews

За парковку в аэропорту Нурсултан Назарбаев заплатили 57 тысяч тенге

За парковку в аэропорту Нурсултан Назарбаев заплатили 57 тысяч тенге, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео с оплатой на паркомате на своей странице в Instagram опубликовал популярный певец Кайрат Баекенов.

Судя по кадрам, космическую сумму пришлось заплатить за парковку автомобиля на сутки и 10 часов включительно.

«Новые приколы по прилету. Поставили машину на сутки на стоянку аэропорта. 57 тысяч тенге. Кошмар. Репост Астана! Нам такой новый аэропорт имени Назарбаева не нужен», — написал автор ролика.

Ранее депутат Мажилиса Парламента Серик Сапиев обратился к акиму столицы Асету Исекешеву. Он возмутился по поводу высоких цен на парковку в аэропорту Нурсултан Назарбаев.

«Если оставить машину в крытом паркинге, это обойдется в 2000 тенге в сутки, что вполне приемлемая цена. Но за сутки на уличной парковке аэропортовской площади стоит: 400 тенге первые два часа и 1500 тенге за каждый следующий час. Получается за сутки мы должны заплатить 33 400 тенге. То ли сама программа не до конца продумана, то ли создана она явно не для народа. Потому что последующие сутки рассчитываются не по цене предыдущих, а по тарифу 2500 тенге за каждый последующий час», — отметил Сапиев (орфография и пунктуация сохранены).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, надпись Nursultan Nazarbayev установили на здании аэропорта Астаны 8 августа. О переименовании международного аэропорта Астаны в честь Нурсултана Назарбаева стало известно 21 июня этого года.

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