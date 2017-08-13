Движение поездов на участке железной дороги Москва — Петербург восстановили
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Движение поездов на участке железной дороги Москва —
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Движение поездов на участке железной дороги Москва —
Отмечается, что в воскресенье в Окуловском районе Новгородской области в районе перегона Угловка Октябрьской железной дороги в результате обрыва контактной сети произошла задержка в движении пассажирских поездов.
«По состоянию на 20.00 (мск)
Отмечается, что были задержаны высокоскоростные поезда «Сапсан», скоростной поезд «Невский экспресс», а также пассажирские поезда дальнего следования. К ликвидации происшествия были привлечены более 30 человек и пять единиц техники.