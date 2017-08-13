Москвичей предупредили о грозе и граде в понедельник

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«В Москве 14 августа погода резко испортится после сегодняшних 25−30 градусов. На мегаполис надвигается грозовой фронт с интенсивными ливнями до 7−12 миллиметров осадков, шквалистым усилением ветра и понижением температуры», — сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

По его словам, «наиболее сложные условия» ожидаются с 12:00 мск до 21:00 мск.

«Возможны задержки авиарейсов, поскольку будут наблюдаться опасные для авиации явления погоды», — предупредил эксперт.

Он добавил, что ухудшение погоды будет кратковременным, и со вторника в атмосфере вновь будет преобладать скандинавский антициклон: комфортная погода до 26 градусов днем, что несколько теплее нормы для августа.

В то же время в Гидрометцентре сказали, что в понедельник возможно будет град. «В Москве при облачной с прояснениями погоде ожидаются ливень, гроза, местами град. Ветер усилится до 5−10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15−20 метров в секунду», — сообщил представитель метеослужбы.