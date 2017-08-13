Из-за ДТП на границе России и Белоруссии образовалась многокилометровая пробка

Как передает корреспондент «Интерфакса», в непосредственной близости от погранперехода на трассе М1 с белорусской стороны столкнулись три большегрузных автомобиля, практически полностью перекрыв движение. В результате аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка из фур, автобусов и легковых автомобилей. Транспорт в направлении российской границы со стороны Белоруссии практически не движется.