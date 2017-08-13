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22:30 (мск), источник: Интерфакс

Из-за ДТП на границе России и Белоруссии образовалась многокилометровая пробка

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Крупная авария на российско-белорусской границе спровоцировала многокилометровую пробку на подъезде к погранпереходу на трассе М1 с белорусской стороны.

Как передает корреспондент «Интерфакса», в непосредственной близости от погранперехода на трассе М1 с белорусской стороны столкнулись три большегрузных автомобиля, практически полностью перекрыв движение. В результате аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка из фур, автобусов и легковых автомобилей. Транспорт в направлении российской границы со стороны Белоруссии практически не движется.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кабина одного из столкнувшихся большегрузов серьезно повреждена, на месте работают наряды белорусской милиции.

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