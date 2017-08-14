В Германии полицейские перекрыли трассу для спасения котенка
В Германии полицейские перекрыли автомобильную трассу, чтобы спасти котенка, сообщает WAZ.
В Германии полицейские перекрыли автомобильную трассу, чтобы спасти котенка, сообщает WAZ.
Как отмечает издание, женщина, ехавшая по трассе А52 неподалеку от Эссена, заметила сидевшего на центральном ограждении котенка и позвонила в службу спасения животных. Спасатели уведомили дорожную полицию, а те перекрыли трассу.
Спустя почти час котенок был пойман и движение восстановили.
Ранее сотрудники дорожного патруля в Москве спасли застрявшего в ограждении на ТТК породистого кота.