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04:09 (мск), источник: Газета.Ру

В Германии полицейские перекрыли трассу для спасения котенка

В Германии полицейские перекрыли автомобильную трассу, чтобы спасти котенка, сообщает WAZ.

Как отмечает издание, женщина, ехавшая по трассе А52 неподалеку от Эссена, заметила сидевшего на центральном ограждении котенка и позвонила в службу спасения животных. Спасатели уведомили дорожную полицию, а те перекрыли трассу.

Спустя почти час котенок был пойман и движение восстановили.

Ранее сотрудники дорожного патруля в Москве спасли застрявшего в ограждении на ТТК породистого кота.

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