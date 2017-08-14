«Первый канал» анонсировал новый выпуск «Пусть говорят» как главную интригу лета
Сайт «Первого канала» анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят» фотографиями телеведущих Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, назвав предстоящее
Сайт «Первого канала» анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят» фотографиями телеведущих Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, назвав предстоящее
Программа выйдет в эфир в понедельник в 19.50 по московскому времени.
12 августа стало известно, что команда
Ранее источник на «Первом канале» сообщил, что ситуация с Малаховым должна окончательно проясниться в понедельник, 14 августа.