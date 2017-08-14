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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

«Первый канал» анонсировал новый выпуск «Пусть говорят» как главную интригу лета

Сайт «Первого канала» анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят» фотографиями телеведущих Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, назвав предстоящее ток-шоу фразой «Пусть говорят: главная интрига лета».

Источник: РИА "Новости"

Программа выйдет в эфир в понедельник в 19.50 по московскому времени.

12 августа стало известно, что команда ток-шоу «Пусть говорят» покинула «Первый канал». Продюсер передачи Наталия Галькович опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором сотрудники программы покидают телецентр «Останкино», неся свои вещи и картонную фигуру Малахова в натуральную величину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее источник на «Первом канале» сообщил, что ситуация с Малаховым должна окончательно проясниться в понедельник, 14 августа.

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