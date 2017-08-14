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01:29 (мск), источник: Российская газета

Билл Гейтс завел блог в Instagram

Основатель корпорации Microsoft и по совместительству самый богатый человек в мире Билл Гейтс завел блог на сайте Instagram.

В нем он намерен делиться информацией о работе благотворительного фонда, открытого совместно с супругой Мелиндой, а также о других интересных ему вещах.

В настоящее время в блоге Гейтса опубликована единственная фотография, сделанная в Танзании. В подписи миллиардер рассказал о том, как встретился с учениками школы в небольшом городе Мухеза в Танзании и познакомился с врачом по имени Упендо Мвингира, который посвятил себя борьбе с тропическими болезнями.

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«Мы с Мелиндой уже много лет приезжаем в Танзанию. Мне приятно видеть, как далеко шагнула страна в деле заботы о здоровье и возможностей для людей. А еще тут потрясающие пейзажи», — написал он.

На блог Билла Гейтса в Instagram уже подписались более 160 тысяч человек. Сам он добавил в друзья 25 аккаунтов, включая главу Facebook Марка Цукерберга и одного из основателей Instagram Марка Кригера.

Напомним, что в феврале нынешнего года основатель Microsoft завел блог на популярном китайском ресурсе WeChat.

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