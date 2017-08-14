Каждый шестой житель РФ считает себя обеспеченным

Источник: Reuters

В мае 2017 года обеспеченными себя называли 17% граждан России, это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Такие данные приводятся в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».

Эксперты считают, этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.