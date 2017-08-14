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01:53 (мск), источник: Известия

Каждый шестой житель РФ считает себя обеспеченным

Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет.

Источник: Reuters

В мае 2017 года обеспеченными себя называли 17% граждан России, это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

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Такие данные приводятся в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».

Эксперты считают, этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.

Кроме того, незначительно сократилось число россиян, называющих себя бедными. К этой группе населения причислили себя 20% участников исследования, что на 1 п.п. меньше, чем полгода назад.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Август Львов
Удивительная страна - моя Родина! На фоне постоянно растущих цен и в то же время ухудшения качества продуктов питания, да собственно всех потребительских...
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