Каждый шестой житель РФ считает себя обеспеченным
Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет.
Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет.
В мае 2017 года обеспеченными себя называли 17% граждан России, это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.
Такие данные приводятся в исследовании НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».
Эксперты считают, этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.
Кроме того, незначительно сократилось число россиян, называющих себя бедными. К этой группе населения причислили себя 20% участников исследования, что на 1 п.п. меньше, чем полгода назад.