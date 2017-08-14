Погода без осадков задержится в Хабаровском крае
Небольшие и недолгие дожди возможны только на севере региона.
Небольшие и недолгие дожди возможны только на севере региона.
Преимущественно солнечные выходные уже порадовали жителей Хабаровского края — и в начале новой рабочей недели погода постарается не портить им это настроение. Синоптики обещают, что осадков в понедельник не будет на большей части территории региона: а там, где
В Хабаровске 14 августа дневная температура повысится до 27−29°C. Без осадков. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура повысится до 22−24°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.
В Охотске дневная температура останется на отметке 19−21°C. Без существенных осадков. Скорость
В Вяземском дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 28−30°C. Возможен небольшой кратковременный дождь. Скорость
В Аяне дневная температура повысится до 23−25°C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
В Чумикане дневная температура повысится до 26−28°C. Осадков не ожидается. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 27−29°C. Осадков не ожидается. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 2−7 м/с.
В Троицком дневная температура повысится до 27−29°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.