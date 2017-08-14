Погода без осадков задержится в Хабаровском крае

Преимущественно солнечные выходные уже порадовали жителей Хабаровского края — и в начале новой рабочей недели погода постарается не портить им это настроение. Синоптики обещают, что осадков в понедельник не будет на большей части территории региона: а там, где всё-таки соберётся дождик, он будет мелким и непродолжительным. В крае будет жарковато, но в преддверии неумолимо надвигающейся осени это остаётся только приветствовать.

В Хабаровске 14 августа дневная температура повысится до 27−29°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 27−29°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 22−24°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 19−21°C. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 28−30°C. Возможен небольшой кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 23−25°C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 26−28°C. Осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 27−29°C. Осадков не ожидается. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 2−7 м/с.