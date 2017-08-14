Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Как продавцы мяса обманывают покупателей
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: жена 86-летнего Краско ответила на смутивший ее вопрос
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
СМИ: Крым поблагодарил министра Украины, запретившего ездить в РФ
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Тень Земли
03:09 (мск), источник: Восток Медиа

Погода без осадков задержится в Хабаровском крае

Небольшие и недолгие дожди возможны только на севере региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 55% 760 мм рт. ст. 4 м/с

Преимущественно солнечные выходные уже порадовали жителей Хабаровского края — и в начале новой рабочей недели погода постарается не портить им это настроение. Синоптики обещают, что осадков в понедельник не будет на большей части территории региона: а там, где всё-таки соберётся дождик, он будет мелким и непродолжительным. В крае будет жарковато, но в преддверии неумолимо надвигающейся осени это остаётся только приветствовать.

В Хабаровске 14 августа дневная температура повысится до 27−29°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 27−29°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 22−24°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 19−21°C. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 28−30°C. Возможен небольшой кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 3−8 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 23−25°C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 26−28°C. Осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 26−28°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 27−29°C. Осадков не ожидается. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 2−7 м/с.

В Троицком дневная температура повысится до 27−29°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Рядом с Приморьем назревает катастрофичная ситуация
«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру
СМИ: боеголовки КНДР способны достичь континентальной части США
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
Саакашвили сообщил о планах избавить Украину от олигархов
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: дипломатам из РФ могут сократить радиус перемещения в США
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
Болт пробежал круг почета и попрощался с болельщиками (видео)
Спорт
Еще один гол Кокорина: «Зенит» разгромил «Ахмат» Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат»
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь