Все бесплатно: в Хабаровске впервые за четыре года прошёл фримаркет

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске возле «спящих фонтанов» у гостиницы «Интурист» прошел фримаркет — безвозмездная ярмарка. На неё любой мог принести собственные вещи, которые уже не нужны и каждый — бесплатно взять любые предметы, которые приглянулись. Единственным организатором выступила студентка Педагогического института ТОГУ Татьяна Шихалева.

«Фримаркет проходил в Хабаровске в 2013 году. Потом это затихло, но люди хотели, чтобы это повторилось. Я долго думала и решила, что всё-таки стоит собраться и устроить это мероприятие ещё раз. Девушка, которая организовывала его в прошлый раз, уже уехала в Питер и живёт теперь там. Но она поддержала меня, подкидывала какие-то идеи. Фримаркет проводится во многих городах. В Москве и в Питере они постоянные, у них уже есть помещения, где примерно раз в месяц люди приходят и обмениваются вещами. В Хабаровске тяжело сделать такое мероприятие, потому что помещение нам никто не даст. Мы договорились с администрацией гостиницы, и они разрешили провести его здесь», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Татьяна Шихалева.

В группе мероприятия в социальных сетях заранее предупредили, что вещи должны быть чистыми и исправными настолько, чтобы их мог в дальнейшем применить другой человек. Если на одну вещь претендовали несколько человек, спор решался с помощью игры в «камень-ножницы-бумагу».

«Я рада, что такие мероприятия проводятся в нашем городе. Я была на таком впервые и не ожидала, что вещи сразу же начнут разбирать: то есть, как только мы пришли, тут же два пакета унесли, для меня это было удивительно. Я думала, что это всё обратно понесу. То, что такие акции проводятся и они действительно нужны — это очень здорово. Я думаю, что люди иногда нуждаются в том, чтобы получить бесплатные вещи, потому что не все имеют возможность купить это в магазинах или вообще купить что-либо новое. А так — хоть какая-то обновка», — поделилась участница ярмарки Мария Сластенко.

На фримаркете также прошли мастер-классы по изготовлению цветов в стиле канзаши, стрельбе из лука и складыванию вещей. Кроме того, на ярмарке выступили участники акустических музыкальных вечеров, которые исполнили авторские песни и каверы.

«Основные проблемы были в привлечении людей и каких-то дополнительных площадок, которые тоже добровольно и бесплатно решили нам помочь, чтобы фримаркет был интереснее. Очень многие люди хотят принести вещи, но не знают куда. Важно, что здесь можно выбирать из вещей: это не висит в магазине, где нужно подбирать что-то по цене. Тебе нравится вещь — ты её забираешь. Я собираюсь сделать ещё одно такое мероприятие», — добавила Татьяна Шихалева.