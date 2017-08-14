Все бесплатно: в Хабаровске впервые за четыре года прошёл фримаркет
Ярмарку «новой жизни» для старых вещей возродила студентка Педагогического института ТОГУ.
Ярмарку «новой жизни» для старых вещей возродила студентка Педагогического института ТОГУ.
В Хабаровске возле «спящих фонтанов» у гостиницы «Интурист» прошел фримаркет — безвозмездная ярмарка. На неё любой мог принести собственные вещи, которые уже не нужны и каждый — бесплатно взять любые предметы, которые приглянулись. Единственным организатором выступила студентка Педагогического института ТОГУ Татьяна Шихалева.
«Фримаркет проходил в Хабаровске в 2013 году. Потом это затихло, но люди хотели, чтобы это повторилось. Я долго думала и решила, что
В группе мероприятия в социальных сетях заранее предупредили, что вещи должны быть чистыми и исправными настолько, чтобы их мог в дальнейшем применить другой человек. Если на одну вещь претендовали несколько человек, спор решался с помощью игры в «камень-ножницы-бумагу».
«Я рада, что такие мероприятия проводятся в нашем городе. Я была на таком впервые и не ожидала, что вещи сразу же начнут разбирать: то есть, как только мы пришли, тут же два пакета унесли, для меня это было удивительно. Я думала, что это всё обратно понесу. То, что такие акции проводятся и они действительно нужны — это очень здорово. Я думаю, что люди иногда нуждаются в том, чтобы получить бесплатные вещи, потому что не все имеют возможность купить это в магазинах или вообще купить
На фримаркете также прошли
«Основные проблемы были в привлечении людей и
Следующий фримаркет запланирован на 16 сентября. Он пройдет в рамках фестиваля «Эко-Логика», посвящённого здоровому образу жизни, повседневной экологии и вегетарианскому питанию.