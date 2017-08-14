Молодых профессионалов в Хабаровском крае увидят 250 тыс человек

В правительстве Хабаровского края обсудили подготовку к Финалу VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в 2020 году в Хабаровске и Комсомольске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В этом году на финале чемпионата в Краснодаре собрались 1300 участников и 1600 экспертов. За происходящим наблюдали более 150 тыс зрителей, в основном, школьников. Событие освещали сотни журналистов.

Планируется, что чемпионат в Хабаровском крае будет еще масштабней. В частности, ожидаются гости из стран АТР. Поэтому необходимо решить множество оргвопросов — где разместить такое количество человек, какую культурную программу предложить гостям и т. д.

Предварительно решено, что чемпионат пройдет на трех площадках в двух городах. В Хабаровске это будет «Платинум Арена» и арена «Ерофей», в Комсомольске — Межрегиональный центр компетенций, созданный на базе Губернаторского авиастроительного колледжа.

— Понятно, что закрытых площадей для всех соревнований не хватит. Мы планируем дополнительно создать открытые места из специальных конструкций, — сказала министр образования и науки края Алла Кузнецова. — Практика последних лет показывает, что движение «Молодые профессионалы» — это мощный двигатель развития подготовки кадров. Хабаровский край в числе первых вступил в это движение. У нас хорошая команда, есть опыт проведения чемпионатов, пусть и не таких масштабных. Тем не менее, в течение трех лет нам предстоит серьезная работа, и хорошо, что мы начинаем делать это уже сейчас с учетом опыта и ошибок того же Краснодара.

Одна из задач движения «Молодые профессионалы» — популяризация рабочих профессий. Последний финал национального чемпионата в Краснодаре посетили более 150 тыс зрителей, в основном, школьников. В Хабаровском крае собираются превзойти это достижение, по предварительным планам, на соревнования в Хабаровске и Комсомольске посмотрят порядка 250 тыс зрителей.

— Хабаровский край остро нуждается в грамотных профессионалах в области авиа, — судостроения, почти во всех других отраслях. Чемпионаты рабочих профессий действительно помогают решить проблему нехватки квалифицированных кадров, — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт. — Мы должны провести предстоящий финал на высочайшем уровне. Все условия в Хабаровском крае для этого есть. Всего на подготовку чемпионата выделено 898 млн рублей. Основная часть уйдет на закупку новейшего оборудования, подготовку площадок. Уже началась предварительная проработка культурно-развлекательной программы для гостей. Предполагается, что это будет посещение уникальных природных заповедных мест, музеев, выставок. Также есть идея обзорной экскурсии на воздушном шаре.

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