Молодых профессионалов в Хабаровском крае увидят 250 тыс человек
Подготовку к национальному финалу «WorldSkills-2020» обсудили в Хабаровском крае
Подготовку к национальному финалу «WorldSkills-2020» обсудили в Хабаровском крае
В правительстве Хабаровского края обсудили подготовку к Финалу VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в 2020 году в Хабаровске и Комсомольске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году на финале чемпионата в Краснодаре собрались 1300 участников и 1600 экспертов. За происходящим наблюдали более 150 тыс зрителей, в основном, школьников. Событие освещали сотни журналистов.
Планируется, что чемпионат в Хабаровском крае будет еще масштабней. В частности, ожидаются гости из стран АТР. Поэтому необходимо решить множество оргвопросов — где разместить такое количество человек, какую культурную программу предложить гостям
Предварительно решено, что чемпионат пройдет на трех площадках в двух городах. В Хабаровске это будет «Платинум Арена» и арена «Ерофей», в Комсомольске — Межрегиональный центр компетенций, созданный на базе Губернаторского авиастроительного колледжа.
— Понятно, что закрытых площадей для всех соревнований не хватит. Мы планируем дополнительно создать открытые места из специальных конструкций, — сказала министр образования и науки края Алла Кузнецова. — Практика последних лет показывает, что движение «Молодые профессионалы» — это мощный двигатель развития подготовки кадров. Хабаровский край в числе первых вступил в это движение. У нас хорошая команда, есть опыт проведения чемпионатов, пусть и не таких масштабных. Тем не менее, в течение трех лет нам предстоит серьезная работа, и хорошо, что мы начинаем делать это уже сейчас с учетом опыта и ошибок того же Краснодара.
Одна из задач движения «Молодые профессионалы» — популяризация рабочих профессий. Последний финал национального чемпионата в Краснодаре посетили более 150 тыс зрителей, в основном, школьников. В Хабаровском крае собираются превзойти это достижение, по предварительным планам, на соревнования в Хабаровске и Комсомольске посмотрят порядка 250 тыс зрителей.
— Хабаровский край остро нуждается в грамотных профессионалах в области авиа, — судостроения, почти во всех других отраслях. Чемпионаты рабочих профессий действительно помогают решить проблему нехватки квалифицированных кадров, — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт. — Мы должны провести предстоящий финал на высочайшем уровне. Все условия в Хабаровском крае для этого есть. Всего на подготовку чемпионата выделено 898 млн рублей. Основная часть уйдет на закупку новейшего оборудования, подготовку площадок. Уже началась предварительная проработка
Справка
Сборная края завоевала 13 медалей на чемпионате «WorldSkills Russia — 2017», который прошел в Краснодаре. Первое место в компетенции «Технология моды» завоевала студентка Хабаровского технологического колледжа Олеся Будко. В номинации «Управление бульдозером» не было равных Даниилу Морилову из Комсомольского лесопромышленного техникума. Юрий Беляков из Хабаровского