Дорогу к отрезанному ливнями Кукану восстановили в Хабаровском крае

В Хабаровском районе восстановили транспортное сообщение с посёлком Кукан. Дорожные службы отремонтировали все участки, повреждённые дождевыми паводками.

На 21-ом километре, где после дождей трассу пересекал мощный поток воды, строители установили двенадцатиметровый однопролётный мост. На 35-ом километре в дорогу вмонтировали три водопропускные трубы, что позволило сделать её отсыпку. После этого ремонтники смогли продвинуться в сторону Биробиджана и восстановить ещё несколько повреждённых мест. В конце работ по магистрали прошла тяжёлая техника, чтобы проверить полотно на прочность.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в самом посёлке Кукан ситуация стабильная. В населённом пункте создали запасы продуктов, медикаментов, энергоресурсов. Группировка сотрудников краевого поисково-спасательного отряда, прибывшая в поселение на прошлой неделе, продолжает следить за безопасностью. Краевые власти помогли доставить десять тонн дизельного топлива.