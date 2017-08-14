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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Дорогу к отрезанному ливнями Кукану восстановили в Хабаровском крае

Строители отремонтировали все повреждённые участки магистрали.

В Хабаровском районе восстановили транспортное сообщение с посёлком Кукан. Дорожные службы отремонтировали все участки, повреждённые дождевыми паводками.

На 21-ом километре, где после дождей трассу пересекал мощный поток воды, строители установили двенадцатиметровый однопролётный мост. На 35-ом километре в дорогу вмонтировали три водопропускные трубы, что позволило сделать её отсыпку. После этого ремонтники смогли продвинуться в сторону Биробиджана и восстановить ещё несколько повреждённых мест. В конце работ по магистрали прошла тяжёлая техника, чтобы проверить полотно на прочность.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в самом посёлке Кукан ситуация стабильная. В населённом пункте создали запасы продуктов, медикаментов, энергоресурсов. Группировка сотрудников краевого поисково-спасательного отряда, прибывшая в поселение на прошлой неделе, продолжает следить за безопасностью. Краевые власти помогли доставить десять тонн дизельного топлива.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровском районе после сильных дождей 5 августа подмыло участки автомобильной дороги Биробиджан — Кукан, из-за чего посёлок оказался отрезанным от остальной территории края. В поселении объявили режим ЧС. Чтобы наладить сообщение с населённым пунктом, власти приняли решение установить понтонный мост. Вертолёт Ми-8 местной авиакомпании доставил в посёлок груз с продовольствием. На борту другого воздушного судна, принадлежащего Центру медицины катастроф, в населённый пункт прибыла бригада врачей.

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