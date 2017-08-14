Дорогу к отрезанному ливнями Кукану восстановили в Хабаровском крае
Строители отремонтировали все повреждённые участки магистрали.
Строители отремонтировали все повреждённые участки магистрали.
В Хабаровском районе восстановили транспортное сообщение с посёлком Кукан. Дорожные службы отремонтировали все участки, повреждённые дождевыми паводками.
На 21-ом километре, где после дождей трассу пересекал мощный поток воды, строители установили двенадцатиметровый однопролётный мост. На 35-ом километре в дорогу вмонтировали три водопропускные трубы, что позволило сделать её отсыпку. После этого ремонтники смогли продвинуться в сторону Биробиджана и восстановить ещё несколько повреждённых мест. В конце работ по магистрали прошла тяжёлая техника, чтобы проверить полотно на прочность.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровском районе после сильных дождей 5 августа подмыло участки автомобильной дороги Биробиджан — Кукан,