Более 18 тысяч новобранцев прошли психологические тесты в Восточном военном округе

Источник: Reuters

При работе с молодыми людьми служащие использовали ряд методов. В их числе — беседы, наблюдения, анализ независимых характеристик и документов, тесты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Результаты тестирований показали, что около 97% опрошенных пошли в армию с желанием. При этом высшее образование до службы получили около 1000 человек. Среднее профессиональное образование имеют примерно 30% новобранцев, общее среднее — более 25% призывников. Свыше 20% военнослужащих окончили 11 классов.

До поступления на службу более 50% новобранцев учились в различных заведения, свыше 30% работали. 2,5% призывников женаты, у более чем 250 человек есть дети. Свыше 30% военнослужащих отнесли себя к числу верующих.