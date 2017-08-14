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03:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 18 тысяч новобранцев прошли психологические тесты в Восточном военном округе

Специалисты центра психологической работы ВВО вместе с коллегами из соединений и войсковых частей округа завершили тестирования более 18 тысяч новобранцев весеннего призыва.

Источник: Reuters

При работе с молодыми людьми служащие использовали ряд методов. В их числе — беседы, наблюдения, анализ независимых характеристик и документов, тесты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Результаты тестирований показали, что около 97% опрошенных пошли в армию с желанием. При этом высшее образование до службы получили около 1000 человек. Среднее профессиональное образование имеют примерно 30% новобранцев, общее среднее — более 25% призывников. Свыше 20% военнослужащих окончили 11 классов.

До поступления на службу более 50% новобранцев учились в различных заведения, свыше 30% работали. 2,5% призывников женаты, у более чем 250 человек есть дети. Свыше 30% военнослужащих отнесли себя к числу верующих.

В этом месяце стартует психологическое обследование офицеров штаба Восточного военного округа. Эта работа продлится до конца года.

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