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03:24 (мск), источник: Вести Приморье

Сквер на месте стихийной ярмарки построят в Октябрьском районе Приморья

В посёлке Покровка на месте несанкционированной ярмарки появится благоустроенный сквер, оборудованный для прогулок с детьми. Работы выполнят в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Два из 58 городов и поселений края, участвующих в программе в 2017 году, — населённые пункты Октябрьского района — Покровка и Липовцы. До конца года здесь приведут в порядок девять дворов и две общественные территории. Договоры с подрядчиками уже заключены и в ближайшее время начнутся ремонтные работы.

По словам главы Покровки Светланы Данилиной, объекты благоустройства и перечень работ на них определяла общественность — руководители общественных организаций, педагоги, председатели ТСЖ и другие жители поселения.

«Мы уже провели инвентаризацию и составили план по благоустройству до 2022 года. За это время планируем привести в порядок все 84 двора и девять мест общего пользования. В этом году работы пройдут на семи дворовых территориях и центральной площади», — отметила она, добавив, что обновлённую площадь местные жители смогут увидеть уже в сентябре на праздновании 91-летия района.

В следующем году объектом благоустройства в посёлке станет придомовая территория, на которой сегодня располагается стихийная ярмарка. Жители прилегающих домов обратились в местную администрацию, чтобы торговлю перенесли в другое место, а во дворе построили уютный сквер.

Как отметила жительница дома на улице Советов, 87 Людмила Кошелева, недалёко от этой территории находится детский сад и школа, однако мест для детских прогулок недостаточно.

«Мы уже устали от вечного шума под окнами. Весь двор постоянно перекрыт машинами покупателей и продавцов. Мы очень хотим, чтобы в посёлке появился благоустроенный сквер», — рассказала она.

Глава Октябрьского района Александр Камленок заверил, что закрывать рынок не будут — его перенесут на благоустроенную для торговли территорию.

«Новый участок находится в 300 метрах от действующей ярмарки. Там есть все необходимые условия для работы — свет, водоснабжение, охрана. Мы уже подготовили дизайн-проект сквера, который появится на месте рынка. Здесь установят лавочки и освещение, уложат брусчатку и разобьют клумбы. Планируем также оборудовать детскую площадку с игровым комплексом», — рассказал он.

Идею создать сквер широко поддержала общественность посёлка. Так, по словам руководителя районного общества инвалидов Галины Гончаровой, маломобильное население муниципалитета давно мечтает о местах отдыха, оборудованных пандусами.

«Мы принимали участие в обсуждении проектов, все наши идеи учтены. Люди с ограниченными способностями смогут чувствовать себя комфортно на благоустроенных территориях, так как для них создадут всю необходимую инфраструктуру», — отметила представитель общественности.

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