Специалисты ответят на вопросы работающих пенсионеров из Хабаровского края во время горячей линии

«С 1 августа текущего года в результате перерасчета увеличились размеры страховых пенсий по старости и по инвалидности у пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, за которых работодатели в прошлом году начисляли страховые взносы. Размер прибавки к пенсии у каждого работающего пенсионера зависит от уровня заработной платы», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Жителям края расскажут, по каким правилам производится перерасчет. Специалисты предоставят дозвонившимся и другую информацию. Вопросы будут приниматься с 9:00 до 17:00. Телефон отделения ПФР по краю: 8 (4212) 46−01−46. Жителей региональной столицы и Хабаровского района проконсультируют по телефонам: 469−000, 469−121.