Специалисты ответят на вопросы работающих пенсионеров из Хабаровского края во время горячей линии

«С 1 августа текущего года в результате перерасчета увеличились размеры страховых пенсий по старости и по инвалидности у пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, за которых работодатели в прошлом году начисляли страховые взносы. Размер прибавки к пенсии у каждого работающего пенсионера зависит от уровня заработной платы», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.