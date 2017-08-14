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03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Специалисты ответят на вопросы работающих пенсионеров из Хабаровского края во время горячей линии

17 августа в Хабаровском крае проведут горячую линию по теме «Новый размер пенсий у трудящихся». На вопросы местных жителей ответят работники регионального отделения Пенсионного фонда России, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

«С 1 августа текущего года в результате перерасчета увеличились размеры страховых пенсий по старости и по инвалидности у пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, за которых работодатели в прошлом году начисляли страховые взносы. Размер прибавки к пенсии у каждого работающего пенсионера зависит от уровня заработной платы», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Жителям края расскажут, по каким правилам производится перерасчет. Специалисты предоставят дозвонившимся и другую информацию. Вопросы будут приниматься с 9:00 до 17:00. Телефон отделения ПФР по краю: 8 (4212) 46−01−46. Жителей региональной столицы и Хабаровского района проконсультируют по телефонам: 469−000, 469−121.

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