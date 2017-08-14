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04:03 (мск), источник: VLADNEWS

Нелегальные парковки продолжают прикрывать во Владивостоке

С начала года было составлено 156 протоколов об административных правонарушениях.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке сотрудники полиции продолжают борьбу с несанкционированными автостоянками и незаконным предпринимательством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, за прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Карла Жигура, Котельников, Карбышева, Щитовой и Народном проспекте. В результате было составлено 7 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 156 протоколов об административных правонарушениях, из них 72 — в отношении иностранных граждан.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226−71−71.

Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227−65−63.

Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240−38−65.

Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265−53−41.

Отдел полиции № 5 (Советский район) 232−05−26.

Отдел полиции № 6 (Океанский) 238−80−03.

Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249−09−27.

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