Нелегальные парковки продолжают прикрывать во Владивостоке
С начала года было составлено 156 протоколов об административных правонарушениях.
С начала года было составлено 156 протоколов об административных правонарушениях.
Во Владивостоке сотрудники полиции продолжают борьбу с несанкционированными автостоянками и незаконным предпринимательством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Так, за прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Карла Жигура, Котельников, Карбышева, Щитовой и Народном проспекте. В результате было составлено 7 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.
Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 156 протоколов об административных правонарушениях, из них 72 — в отношении иностранных граждан.
Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:
Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226−71−71.
Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227−65−63.
Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240−38−65.
Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265−53−41.
Отдел полиции № 5 (Советский район) 232−05−26.
Отдел полиции № 6 (Океанский) 238−80−03.
Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249−09−27.