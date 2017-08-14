До +19 градусов прогнозируют в Челябинске 14 августа

Воздух в Челябинске днём 14 августа прогреется до +19 градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

В понедельник синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность без существенных осадков, утром столбики термометров покажут 9−11 градусов тепла. Ветер северного и северо-восточного направлений 5−10 м/с.

По народному календарю 14 августа — Медовый Спас, проводы лета. По погоде в этот день судили, какой будет следующая неделя — ясной или дождливой.