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07:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

До +19 градусов прогнозируют в Челябинске 14 августа

Существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 69% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Воздух в Челябинске днём 14 августа прогреется до +19 градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

В понедельник синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность без существенных осадков, утром столбики термометров покажут 9−11 градусов тепла. Ветер северного и северо-восточного направлений 5−10 м/с.

По народному календарю 14 августа — Медовый Спас, проводы лета. По погоде в этот день судили, какой будет следующая неделя — ясной или дождливой.

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