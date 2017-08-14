О киберспорте расскажут участникам фестиваля «Новое поколение — 2017» в Хабаровске

«Мало кто представляет, что такое киберспорт и чем он интересен. Россия — первое государство в мире, которое официально признало киберспорт и внесло его в реестр видов спорта. Компьютерная игра перестала быть баловством подростков. Это огромная отрасль мировой экономики. О ней и будет рассказано в рамках презентации киберспорта на фестивале студентов», — отметил директор автономной некоммерческой организации «Дирекция Дальневосточного международного спортивного фестиваля студентов» Станислав Лукьянов. О киберспорте расскажут руководители краевой и российской федераций, а также уже титулованные российские спортсмены и лидер проекта «Кибер Россия» Роман Поволоцкий. После презентации пройдет косплей-дефиле. Его участники продемонстрируют костюмы известных персонажей компьютерных игр. Далее руководители ФК «СКА-Хабаровск» и представители федерации киберспорта края подпишут соглашение о сотрудничестве, и начнется финал городского кубка по игре ФИФА. Мероприятие завершится фотографированием.