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04:20 (мск), источник: Губерния онлайн

О киберспорте расскажут участникам фестиваля «Новое поколение — 2017» в Хабаровске

Презентацию киберспорта проведут во время Дальневосточного спортивного фестиваля студентов «Новое поколение — 2017». Мероприятие состоится на основной арене УКСК стадиона имени Ленина в 19:00 22 сентября, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

«Мало кто представляет, что такое киберспорт и чем он интересен. Россия — первое государство в мире, которое официально признало киберспорт и внесло его в реестр видов спорта. Компьютерная игра перестала быть баловством подростков. Это огромная отрасль мировой экономики. О ней и будет рассказано в рамках презентации киберспорта на фестивале студентов», — отметил директор автономной некоммерческой организации «Дирекция Дальневосточного международного спортивного фестиваля студентов» Станислав Лукьянов. О киберспорте расскажут руководители краевой и российской федераций, а также уже титулованные российские спортсмены и лидер проекта «Кибер Россия» Роман Поволоцкий. После презентации пройдет косплей-дефиле. Его участники продемонстрируют костюмы известных персонажей компьютерных игр. Далее руководители ФК «СКА-Хабаровск» и представители федерации киберспорта края подпишут соглашение о сотрудничестве, и начнется финал городского кубка по игре ФИФА. Мероприятие завершится фотографированием.

Напомним, спортивный фестиваль «Новое поколение — 2017» пройдет в Хабаровске с 20 по 24 сентября и объединит команды вузов ДФО и стран Азии.

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