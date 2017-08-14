Часть Владивостока на время останется без горячей воды

Источник: VLADNEWS

С 14 августа по 21 августа во Владивостоке стартует второй этап осенне-летних гидравлических испытаний, сообщает РИА VladNews. Часть Владивостока останется без горячего водоснабжения.

Без горячей воды останутся жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и Владивостокской ТЭЦ-2.

Напомним, с 31 июля в краевой столице стартовали гидравлические испытания. С 31 июля по 7 августа отсутствовало горячее водоснабжение у жителей Фрунзенского и частично Ленинского и Первореченского районов.

С 21 по 28 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 11 по 18 сентября без горячего водоснабжения останутся жители Первомайского района. Проверка Голдобинской теплотрассы, обеспечивающей подачу горячей воды потребителям от Владивостокской ТЭЦ-2, станет заключительным этапом гидравлических испытаний.