Часть Владивостока на время останется без горячей воды
Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям.
Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям.
С 14 августа по 21 августа во Владивостоке стартует второй этап
Без горячей воды останутся жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и Владивостокской ТЭЦ-2.
Напомним, с 31 июля в краевой столице стартовали гидравлические испытания. С 31 июля по 7 августа отсутствовало горячее водоснабжение у жителей Фрунзенского и частично Ленинского и Первореченского районов.
С 21 по 28 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».
С 11 по 18 сентября без горячего водоснабжения останутся жители Первомайского района. Проверка Голдобинской теплотрассы, обеспечивающей подачу горячей воды потребителям от Владивостокской ТЭЦ-2, станет заключительным этапом гидравлических испытаний.
Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.