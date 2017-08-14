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04:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Корвет «Хуангши» покидает Владивосток после «Кубка моря-2017»

Корабль ВМС Китая и российский экипаж «Совершенного» поделили между собой чемпионский пьедестал.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.

После окончания международного конкурса «Кубок моря-2017» завершил неофициальный визит во Владивосток корвет Военно-Морских Сил Народно-освободительной армии Китая «Хуангши», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

На 33 причале Корабельной набережной Владивостока прошла торжественная церемония проводов, на которой присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ.

Корвет ВМС Китая «Хуангши» 26 июля прибыл в главную базу Тихоокеанского флота для участия в международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря-2017». По итогам проведения соревнования, экипажи корветов России «Совершенный» и Китая «Хуангши» поделили между собой чемпионский пьедестал, набрав по 440 баллов.

В рамках состязания экипажи кораблей провели три этапа: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

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