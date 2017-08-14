Корвет «Хуангши» покидает Владивосток после «Кубка моря-2017»
Корабль ВМС Китая и российский экипаж «Совершенного» поделили между собой чемпионский пьедестал.
Корабль ВМС Китая и российский экипаж «Совершенного» поделили между собой чемпионский пьедестал.
Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.
После окончания международного конкурса «Кубок моря-2017» завершил неофициальный визит во Владивосток корвет
На 33 причале Корабельной набережной Владивостока прошла торжественная церемония проводов, на которой присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ.
Корвет ВМС Китая «Хуангши» 26 июля прибыл в главную базу Тихоокеанского флота для участия в международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря-2017». По итогам проведения соревнования, экипажи корветов России «Совершенный» и Китая «Хуангши» поделили между собой чемпионский пьедестал, набрав по 440 баллов.
В рамках состязания экипажи кораблей провели три этапа: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.